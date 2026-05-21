Η δεξιά υποψήφια για την περουβιανή προεδρία Κέικο Φουχιμόρι έχει προβάδισμα έναντι του αντιπάλου υποψήφιου της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες στις προθέσεις ψήφου ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 7η Ιουνίου, υπέδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες Τετάρτη.

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), θανόντα πλέον, συγκεντρώνει το 39% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο αντίπαλός της, πρώην υπουργός Εμπορίου, το 35%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Perú 21.

Η ίδια έρευνα υπέδειξε ωστόσο πως το 14% του εκλογικού σώματος σκοπεύει να ψηφίσει λευκό ή άκυρο και το 12% παραμένει αναποφάσιστο, κάτι που αφήνει να εννοηθεί πως το αποτέλεσμα είναι μάλλον αβέβαιο. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος της δημοσκόπησης είναι ±2,8%. Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα που διενήργησε το ινστιτούτο μετά τον πρώτο γύρο της 12ης Απριλίου.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση, που δημοσιεύτηκε την 24η Απριλίου, η κ. Φουχιμόρι, 50 ετών, είδε το ποσοστό της να αυξάνεται οριακά (+1%), ο κ. Σάντσες, 57 ετών, το δικό του να υποχωρεί (–3%).

Η υποψήφια του κόμματος Fuerza Popular («Λαϊκή Δύναμη», δεξιά) επικράτησε στον πρώτο γύρο με το 17,1% των ψήφων. Ο υποψήφιος του κόμματος Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού», ριζοσπαστική αριστερά) προκρίθηκε οριακά στον δεύτερο γύρο εξασφαλίζοντας το 12%, κατά τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Οι φετινές προεδρικές εκλογές χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακό πολιτικό κατακερματισμό: ο αριθμός των υποψηφίων (35) δεν είχε προηγούμενο.

Η εκστρατεία ενόψει του δεύτερου γύρου αναγγέλλεται εξίσου πολωμένη με εκείνη του 2021. Τότε, η Κέικο Φουχιμόρι είχε αναμετρηθεί με άλλον πολιτικό της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον άλλοτε εκπαιδευτικό Πέδρο Καστίγιο, που εξελέγη πρόεδρος (Ιούλιος 2021-Δεκέμβριος 2022) προτού παυτεί από το κοινοβούλιο, συλληφθεί και φυλακιστεί, διότι αποπειράθηκε να διαλύσει το Κογκρέσο.

Αυτή είναι η τέταρτη προσπάθεια της Κέικο Φουχιμόρι να εκλεγεί στο κορυφαίο αξίωμα της χώρας των Άνδεων. Είναι η πρώτη του Ρομπέρτο Σάντσες.

Η εκλογική μάχη θα δοθεί με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια στο Περού, που γνώρισε οκτώ προέδρους μέσα σε δέκα χρόνια, από το 2016.

Οι περισσότεροι—οι τέσσερις—καθαιρέθηκαν από το Κογκρέσο· άλλοι δυο εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση προτού να έχουν την ίδια τύχη, εξαιτίας υποθέσεων διαφθοράς, ή «ανταρσίας» στην περίπτωση του κ. Καστίγιο.

Το Περού ζει εξάλλου ολοένα σοβαρότερη κρίση ασφαλείας, αποδιδόμενη στην ακμή του οργανωμένου εγκλήματος.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε τη 16η και τη 17η Μαΐου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.210 ψηφοφόρων.