Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, στο διαμέρισμα διέμεναν μια μητέρα και ο γιος της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ έχει επιστρατευθεί και βραχιονοφόρο όχημα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον τρίτο όροφο του κτιρίου βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνείτο να απομακρυνθεί.