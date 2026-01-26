Συνελήφθη 55χρονος ιδιοκτήτης γνωστού σουβλατζίδικου στη Δραπετσώνα, που φέρεται να χρησιμοποιούσε τον χώρο για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς, κληρονόμος της επιχείρησης από τον παππού του, φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία του καταστήματος για παράνομες δραστηριότητες.

Ο 55χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για μικροποσότητα ναρκωτικών και ληστεία.

Ένα από τα πιο γνωστά σουβλατζίδικα της Δραπετσώνας φέρεται να είχε μετατραπεί σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του καταστήματος στη Δραπετσώνα συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών. Ο άνδρας, γνωστός στην τοπική κοινωνία και κληρονόμος της επιχείρησης από τον παππού του, φέρεται να εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία του σουβλατζίδικου για να καλύπτει την παράνομη δραστηριότητά του. Είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για υποθέσεις μικροποσότητας ναρκωτικών και ληστείας.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η έρευνα ξεκίνησε όταν 60χρονος εντοπίστηκε να αγοράζει 2,1 γραμμάρια ηρωίνης έναντι 50 ευρώ μέσα στο κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

– 10 νάιλον συσκευασίες με 43 γραμμάρια ηρωίνης

– 3 συσκευασίες με 46 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στο σπίτι του 55χρονου εντοπίστηκαν ακόμη 36 δισκία ηρεμιστικού σκευάσματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πουλούσε την ηρωίνη προς 25 ευρώ το γραμμάριο και την ακατέργαστη κάνναβη προς 5 ευρώ.

Ο προμηθευτής και η παράνομη αλυσίδα

Η ηρωίνη φέρεται να προερχόταν από 76χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στην κατοχή του βρέθηκαν:

– 11 συσκευασίες με 214,5 γραμμάρια ηρωίνης

– 7 συσκευασίες με 18 γραμμάρια ηρωίνης

– 212 ταξιδιωτικά έγγραφα, πολλά από τα οποία ήταν πλαστά ή κλεμμένα

– 11.335 ευρώ, πιθανόν προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες

Ο προμηθευτής φέρεται να πουλούσε την ηρωίνη προς 20 ευρώ το γραμμάριο και την κοκαΐνη προς 80 ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρχε και κύκλωμα διακίνησης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων σε άτομα από τη Μέση Ανατολή. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την έρευνα να συνεχίζεται για πιθανές διασυνδέσεις με οργανωμένο κύκλωμα ναρκωτικών.