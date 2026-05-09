Ο «ασθενής μηδέν» της επιδημίας χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έχει ταυτοποιηθεί ως ορνιθολόγος Λέο Σχιλπεροορντ, του οποίου το πάθος για τα πουλιά φαίνεται πως του στοίχισε τη ζωή.

Ο 70χρονος και η σύζυγός του, Μίριαμ Σχιλπεροορντ, 69 ετών, πραγματοποιούσαν πεντάμηνο ταξίδι στη Νότια Αμερική. Ξεκίνησαν από την Αργεντινή στις 27 Νοεμβρίου, ταξιδεύοντας μέσω Χιλής και Ουρουγουάης, πριν επιστρέψουν στα τέλη Μαρτίου στην Αργεντινή για μια μοιραία εξόρμηση παρατήρησης πουλιών. Το ζευγάρι που καταγόταν από το χωριό Χάουλερβαϊκ της Ολλανδίας αναφέρθηκε σε νεκρολογίες που δημοσιεύθηκαν στο μηνιαίο περιοδικό του χωριού τους.

Οι δύο τους είχαν συνυπογράψει μελέτη για τις ροδοπόδαρες χήνες στο ολλανδικό περιοδικό ορνιθολογίας «Het Vogeljaar» το 1984 και είχαν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, είχαν πραγματοποιήσει μια «αξέχαστη» ιδιωτική 12ήμερη περιήγηση παρατήρησης πουλιών στη Σρι Λάνκα το 2013, όπου ενθουσιάστηκαν βλέποντας τη σπάνια κουκουβάγια Serendib Scops Owl.

Επιστρέφοντας στην Αργεντινή στις 27 Μαρτίου, οι Σχιλπεροορντ επισκέφθηκαν χωματερή τέσσερα μίλια έξω από την πόλη Ουσουάια. Η περιοχή, γεμάτη απορρίμματα και αποφεύγεται από τους κατοίκους, αποτελεί ωστόσο σημείο αναφοράς για παρατηρητές πουλιών από όλο τον κόσμο, που αναζητούν το σπάνιο λευκόλαιμο καράκαρα, γνωστό και ως «καράκαρα του Δαρβίνου», από τον διάσημο εξελικτικό βιολόγο Κάρολο Δαρβίνο που το συνέλεξε πρώτος.

Οι αρχές της Αργεντινής εκτιμούν ότι εκεί το ολλανδικό ζευγάρι εισέπνευσε σωματίδια από περιττώματα των μακρυουρών νάνων αρουραίων του ρυζιού, φορέων του επικίνδυνου στελέχους Andes του χανταϊού, του μοναδικού τύπου που είναι γνωστός για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Είναι συνηθισμένο οι παρατηρητές πουλιών να επισκέπτονται χωματερές, γιατί συγκεντρώνονται εκεί πολλά είδη», δήλωσε ο φωτογράφος και τοπικός ξεναγός Γκαστόν Μπρέτι στο πρακτορείο Ansa Latina. «Πρόκειται για ένα βουνό απορριμμάτων που σήμερα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια που είχαν αρχικά τεθεί από τις αρχές», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, την 1η Απριλίου, το ζευγάρι επιβιβάστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από την Ουσουάια, μαζί με 112 ακόμη επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν επίσης παρατηρητές πουλιών ή επιστήμονες. Στις 6 Απριλίου, ο Λέο ανέφερε πυρετό, πονοκέφαλο, στομαχόπονο και διάρροια. Πέθανε στο πλοίο πέντε ημέρες αργότερα.

Η Μίριαμ αποβιβάστηκε μαζί με τη σορό του συζύγου της στις 24 Απριλίου, σε προγραμματισμένη στάση στο νησί Αγία Ελένη του Ατλαντικού. Από εκεί πέταξε προς το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής με προορισμό την Ολλανδία μέσω πτήσης της KLM, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το ταξίδι. Το πλήρωμα την απομάκρυνε από το αεροσκάφος, καθώς ήταν πολύ άρρωστη για να πετάξει. Κατέρρευσε στο αεροδρόμιο και πέθανε την επόμενη ημέρα.

«Σαν πουλιά σε πτήση» ανέφερε μία από τις νεκρολογίες που δημοσιεύθηκαν στα ολλανδικά στο τεύχος Απριλίου του περιοδικού του Χάουλερβαϊκ. «Θα μας λείψετε και οι ιστορίες σας». Τουλάχιστον επτά Αμερικανοί επιβάτες του MV Hondius βρίσκονταν στην πτήση Airlink της Μίριαμ προς το Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου και έχουν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και δύο κάτοικοι του Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρει η New York Post.