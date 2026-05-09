Τα βρετανικά μίντια είχαν προβλέψει από νωρίς την έλευση του… «Σταρμαγεδδώνα». Και δεν διαψεύστηκαν: η συντριβή του Εργατικού Κόμματος στις δημοτικές εκλογές της Πέμπτης στην Αγγλία και στις κάλπες για τα τοπικά κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας ήταν εκκωφαντική. Το ίδιο και η άνοδος του λαϊκιστικού και αντιμεταναστευτικού Κόμματος Μεταρρύθμισης (Reform UK) του Νάιτζελ Φάρατζ, όπως και του αριστερού και λαϊκίζοντος Κόμματος των Πρασίνων, που σηματοδοτούν την κατάρρευση της παλιάς πολιτικής τάξης, την ανατροπή του δικομματισμού και τον κατακερματισμό του εκλογικού σώματος σε τέσσερις ή πέντε κατευθύνσεις.

Τρίζει η καρέκλα του

Μεγάλος χαμένος ήταν ο Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου τρίζει, πλέον, επικίνδυνα. Το γιατί το συνόψισε επαρκώς η Σόφι, μια 54χρονη ψηφοφόρος του Εργατικού Κόμματος την οποία συνάντησα έξω από ένα εκλογικό τμήμα του Δήμου Μπρεντ, στο Βορειοδυτικό Λονδίνο. Ψηφοφόρος του Εργατικού Κόμματος; Οχι πια. «Ψήφιζα Εργατικούς σε όλη μου τη ζωή. Είναι η πρώτη φορά που επέλεξα άλλο κόμμα: τους Πράσινους. Είμαι θυμωμένη με τον Στάρμερ. Με όσα κάνει, μέρα με τη μέρα προδίδει όλο και περισσότερο όσους τον εμπιστευτήκαμε».

Μαζί με τη Σόφι, εκατομμύρια ακόμη ψηφοφόροι έχουν εγκαταλείψει τους Εργατικούς (σε ορισμένες δημοσκοπήσεις εμφανίζονται στην τρίτη ή τέταρτη θέση!) εξαιτίας της απουσίας πολιτικής κατεύθυνσης της κυβέρνησης, η οποία μετρά μόλις 22 μήνες ζωής. Ο Στάρμερ όχι μόνο δεν κατάφερε να βρει λύσεις για την κρίση του κόστους διαβίωσης, τη μετανάστευση ή το παραπαίον σύστημα υγείας, αλλά διαρκώς «προκαλεί» με αποτυχημένους χειρισμούς, όπως στην περίπτωση του λόρδου Μάντελσον, η επιλογή του οποίου για τη θέση του πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον έχει εξελιχθεί σε σκάνδαλο που τον αγγίζει προσωπικά.

Το Εργατικό Κόμμα εγκλωβίστηκε σε μια μέγγενη που το συνέθλιψε εκλογικά: στα αριστερά του, οι Πράσινοι κέρδισαν τους προοδευτικούς ψηφοφόρους, κυρίως στις αστικές περιοχές. Στα δεξιά του, το Reform UK σάρωσε στη Βόρεια Αγγλία, τα Μίντλαντς και την Ουαλία. «Η Βρετανία έχει εισέλθει σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας. Επειτα από δέκα χρόνια Brexit, μοιάζει πιο αδύναμη και διχασμένη από ποτέ», δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο Ντένις ΜακΣέιν, υπουργός Ευρώπης στην κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ. «Οι πολίτες απέρριψαν τους Συντηρητικούς και τους Εργατικούς, ενώ το ακροδεξιό κόμμα του Φάρατζ κέρδισε τις περισσότερες ψήφους», σημείωσε ο βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, ο οποίος συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία μοιράζοντας πόρτα-πόρτα φυλλάδια. «Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν η απουσία μελών του κόμματος. Κάθε φορά που βγαίναμε στους δρόμους, εκτός από τον εκάστοτε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, παρόντες ήμουν μόνο εγώ, άντε και ένας ακόμη εθελοντής. Επί Στάρμερ, δεν υπάρχει ενθουσιασμός στη βάση του κόμματος», σχολίασε. Κατά τον διευθυντή του οργανισμού More in Common, Λουκ Τράιλ, «διαπιστώσαμε τον θάνατο του δικομματικού πολιτικού συστήματος», καθώς τόσο οι Εργατικοί όσο και οι Τόρις αναμένεται να χάσουν τουλάχιστον τις μισές από τις έδρες που διεκδικούσαν.

«Δεν πρόκειται να παραιτηθώ»

Ο υπουργός Ενεργειακής Ασφάλειας – και πρώην ηγέτης των Εργατικών – Εντ Μίλιμπαντ φέρεται να διεμήνυσε στον Στάρμερ ότι πρέπει να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, επέμεινε χθες ότι «δεν πρόκειται να παραιτηθεί και να βυθίσει τη χώρα στο χάος» και προγραμματίζει – πιθανότατα για τη Δευτέρα – μια ομιλία… «επανεκκίνησης». Στελέχη του κόμματος εκτιμούν ότι δεν αναμένεται άμεσα ανατροπή του. Ωστόσο, οι επόμενες ημέρες θα μπορούσαν να δρομολογήσουν ραγδαίες εξελίξεις, όσο οι επιπτώσεις των αποτελεσμάτων (που θα συνεχίσουν να ανακοινώνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο) θα γίνονται αισθητές στους βουλευτές που βλέπουν τις τοπικές τους βάσεις να καταρρέουν.