Μια πλωτή, πλήρως λειτουργική, κινητή βόμβα, που εντοπίστηκε κατά τύχη από ψαράδες σε θαλάσσια σπηλιά της Λευκάδας.

«Ήταν κολλημένο στα βράχια. Του ρίχνω ένα σκοινί από το σκάφος από την πλώρη, το σπρώχνει, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το από το βράχια η μηχανή δούλευε συνέχεια. Το παίρνει το λιμεναρχείο και το πάει στο πίσω το λιμάνι και το ρίχνει δίπλα σε μία εξέδρα. Είδα μάλιστα κι ένα λιμενικό που έριξε ένα μπουφάν πάνω στο δορυφόρο. Εάν ήξερα ότι έχει εκρηκτικά δε θα το πλησίαζα και καθόλου», αναφέρουν.

Το drone έχει μεταφερθεί σε ναυτική βάση στην Αττική, με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών να προσπαθούν να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του.

Με ποιο τρόπο έφτασε το drone-καμικάζι στη Λευκάδα; Κάποιοι επιχείρησαν να το κρύψουν μέσα στη σπηλιά για μελλοντική χρήση; Ή υπήρξε απώλεια προσανατολισμού;

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, συμπεράσματα αναμένονται άμεσα.

«Επειδή ξέρουμε τι είναι και επειδή ξέρουμε και περίπου τι περιέχει δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

«Ήταν σε αποστολή»

Ειδικοί που μίλησαν στo MEGA εξηγούν την επιθετική δυναμική του drone και εμφανίζονται βέβαιοι πως βρισκόταν σε αποστολή.

«Μοιάζει να είναι ουκρανικό μοιάζει περισσότερο με τον τύπο magura που είναι πεντέμισι μέτρα περίπου αυτό εφοδιάζεται με εκατοντάδες κιλά εκρηκτικών μέσα και καθοδηγείται σε μεγάλες αποστάσεις είτε από βάσεις ξηράς είτε ακόμα και από πλοίο με τον τρόπο αυτό μπορεί να καθοδηγείται μέσω λινκ προς πιθανό στόχο για πάνω από 150 μίλια», δήλωσε ο αντιναύαρχος Βασίλειος Μαρτζούκος.

«Αυτά τα σκάφη επιχειρούν σε ομάδες, άρα πιθανότατα δεν ήταν μόνο ήταν το μόνο το οποίο δυσλειτουργούσε και κατέληξε στη Λευκάδα; Μάλλον πλέον πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι δηλαδή ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μεταφερθεί σ’ ένα άλλο κομμάτι επιχειρήσεων που είναι η Μεσόγειος. είναι η αυλή μας», είπε ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Στη Λευκάδα, όπου εντοπίστηκε, οι κάτοικοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους.

Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εξονυχιστικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την προέλευση του drone.

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του drone – καμικάζι

Νέες αποκαλύψεις του MEGA

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», πρόκειται για ένα ουκρανικής κατασκευής θαλάσσιο drone, το οποίο ρίχτηκε στη θάλασσα εν πλω από ένα ουκρανικό εμπορικό σκάφος. Ο αρχικός στόχος του drone ήταν ένα ρωσικό πλοίο που έπλεε κοντά στην περιοχή όπου βρέθηκε, και η επιχείρηση φαίνεται να έγινε στο Ιόνιο και την Αδριατική, πράγμα που χαρακτηρίζεται ως ανησυχητικό.

Η επιχείρηση επίθεσης στο ρωσικό πλοίο δεν επετεύχθη, καθώς το drone ξέφυγε από τον χειρισμό και εγκαταλείφθηκε.

Υπάρχουν επίσης άτυπες πληροφορίες για επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία επιβεβαιώθηκαν ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα εκρηκτικά του drone εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη στον τόπο μεταφοράς του.