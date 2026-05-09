Ένα εύρημα στη Λευκάδα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές. Ο λόγος για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του.

Τα σενάρια για τον εντοπισμό του πλωτού drone στο Ιόνιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη σε ΝΕΑ και ΒΗΜΑ, oι στρατιωτικές αρχές έχουν μία αρχική εικόνα για το ποια ήταν η προέλευση και ποιος μπορεί να ήταν ο στόχος και από πού μπορεί να ενεργοποιήθηκε και να υπήρξε ο χειρισμός του συγκεκριμένου σκάφους.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο χειρισμός πιθανόν και η μεταφορά του σκάφους και η πτώση του στη θάλασσα, προκειμένου να στοχεύσει πιθανόν ρωσικό πλοίο στην περιοχή της Μεσογείου, υπήρξε από άλλο πλοίο. Απομακρύνεται το σενάριο ο χειρισμός του σκάφους αυτού να υπήρξε από την ξηρά, από κάποια περιοχή της Ελλάδος ή από κάποια περιοχή της Λιβύης, της Ιταλίας ή οπουδήποτε αλλού.

Ακόμα όπως είπε ο δημοσιογράφος υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το από πότε ήταν στην θάλασσα το εν λόγω σκάφος. «Φαίνεται να ήταν ένα 24ωρο τουλάχιστον και πλέον το ζητούμενο είναι να βρεθεί από πού μεταφέρθηκε το σκάφος, σε ποιο πλοίο πιθανόν ήταν» ανέφερε ακόμα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Όπως αναφέρθηκε «Αυτό το drone είναι στη διάθεση των ελληνικών αρχών. Μπορούν να αντληθούν πολλά σημαντικά στοιχεία και ήδη έχουν αντληθεί. Μπορεί να γίνει συνδυασμός των παραπλέοντων σκαφών και ποιος μπορεί να το έχει μεταφέρει όπως και ποιος ήταν ο στόχος που φαίνεται ότι ήδη αυτό έχει συμβεί. Πλέον όλα αυτά θα τεθούν υπόψη και των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών».

Πού εντοπίστηκε – Ερωτήματα και προέλευση

Το γεμάτο εκρηκτικά drone, στρατιωτικής κατασκευής, εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, από ψαράδες που πήγαν να μαζέψουν τα δίχτυα τους. Αφού το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής ειδοποιήθηκε το Λιμενικό που το μετέφερε στο Πλατυγιάλι Αστακού.

Το λιμάνι στο Πλατυγιάλι έχει ουσιαστικά σφραγιστεί. Δεκάδες νταλίκες παραμένουν εκεί και είναι σε επιφυλακή η Πυροσβεστική και όλες οι αρχές

Το πλωτό drone είναι κατά πάσα πιθανότητα ουκρανικής κατασκευής, τύπου Magura, τα οποία χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις κατά του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και του τμήματος γραφικών του MEGA βλέπουμε πού και πώς εντοπίστηκε το drone από τους δύο ψαράδες.

Σοβαρό κίνδυνο διέτρεξαν τόσο οι αλιείς που ρυμούλκησαν το drone, όσο και κάτοικοι καθώς το γεμάτο εκρηκτικά drone ήταν ακυβέρνητο, αλλά με τις μηχανές του σε πλήρη λειτουργία.