Οι Βαλβέρδε και Τσουαμενί; Χρειάζεται να γυρίσουμε σελίδα. Είμαι τόσο υπερήφανος για αυτούς. Εκπροσωπούν τέλεια την Ρεάλ. Ο καυγάς μεταξύ Βαλβέρδε και Τσουαμενί ήταν δικό μου λάθος. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να φεύγουν από τα αποδυτήρια.

Ο τραυματισμός του Βαλβέρδε στο κεφάλι έχει να κάνει περισσότερο με κακή τύχη παρά με οτιδήποτε άλλο. Οι Βαλβέρδε και Τσουαμενί ξέρουν ότι έκαναν λάθη, χρειάζεται να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Είμαι χαρούμενος από τα αποδυτήρια και αυτούς τους παίκτες.

Δεν ανέχομαι να λέγονται ψέματα για τους παίκτες μου. Είναι ψέμα πως οι παίκτες μου δείχνουν ασέβεια προς το πρόσωπό μου, δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.

🚨 Alvaro Arbeloa: “The fight between Valverde & Tchouaméni WAS MY FAULT.” pic.twitter.com/9ZanuDRt3H — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2026

Είναι ψέμα ότι οι παίκτες μου είναι αντιεπαγγελματίες”, τόνισε ο προπονητής της Ρεάλ, υπογραμμίζοντας ότι ο Τσουαμενί είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στην Μπαρτσελόνα και πως ο ίδιος δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να αφαιρέσει από τον Βαλβέρδε το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Εάν υπάρχει κάποιος που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να μας επαναφέρει στις επιτυχίες, αυτός είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ είχε τα πάντα στην Παρί Σεν Ζερμέν αλλά τα εγκατέλεψει όλα για να έρθει στην Ρεάλ. Έκανε θυσίες για να έρθει εδώ, ονειρευόταν να έρθει στην Ρεάλ από τότε που ήταν μικρό παιδί.

Οι άνθρωποι που κριτικάρουν τον Εμπαπέ λέγοντας πως έφυγε από την προπόνηση γελώντας, βγάζουν ιστορίες από το μυαλό τους”.