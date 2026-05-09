Η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει αντίστροφα για το μεγάλο εκτός έδρας Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα (10/5, 22:00), σε ένα παιχνίδι όπου καλείται να αποτρέψει τη μαθηματική κατάκτηση της La Liga από τους Καταλανούς, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Ένα σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στους Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί προκάλεσε μεγάλη ένταση στο εσωτερικό του συλλόγου, με τη διοίκηση να παρεμβαίνει άμεσα και να επιβάλλει αυστηρές ποινές στους δύο ποδοσφαιριστές.

Παράλληλα, η σύζυγος του Ουρουγουανού μέσου προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση, διευκρινίζοντας πως ο Τσουαμενί δεν ήταν υπεύθυνος για τον τραυματισμό του, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους γύρω από το συμβάν.

🚨🚨 Mina Bonino, Fede Valverde’s wife on IG: “He hit his head so he’s wearing a cap. There’s a cut that’s not visible, and it’s not from any punch because THERE WASN’T ONE. It’s from the fall. Everyone’s already said that. What else do you want to believe? You want to see… pic.twitter.com/5h5uoCD4kO — Madrid Zone (@theMadridZone) May 8, 2026

“Χτύπησε το κεφάλι του, οπότε φοράει καπέλο. Υπάρχει μια πληγή που δεν είναι ορατή και δεν είναι από κάποια γροθιά επειδή ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ. Είναι από την πτώση. Όλοι το έχουν ήδη πει αυτό. Τι άλλο θέλετε να πιστέψετε;

Θέλετε να δείτε αίμα; Δεν θα το δείτε εδώ. Αυτό είναι το δικό μου Instagram , αυτή είναι η δική μου οικογένειά και δεν έχω απολύτως τίποτα να πω ή να διευκρινίσω γιατί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΟΥ. Αφήστε με ήσυχη”.

Αναλυτικά η απάντησή της μετά τη διαδικτυακή επίθεση

“Έχω βαρεθεί αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βαρεθεί τους ανθρώπους να μιλάνε με απόλυτη ατιμωρησία. Τι άλλο πρέπει να γίνει; Τι αποδείξεις θέλουν; Όλα αυτά για να δουν ποιος έχει το μεγαλύτερο εγώ! Δεν είναι όλα δωρεάν στη ζωή.

Και το δημοσιοποιώ αυτό επειδή ήθελα να το χειριστώ ιδιωτικά, αλλά οι άνθρωποι είναι διπρόσωποι – μαζί μου φέρονται καλά, αλλά μετά λένε βλακείες, λέγοντας ακόμη και επινοημένα πράγματα, όπως ότι πουλάω φωτογραφίες στο OnlyFans.

Δεν είναι όλα δωρεάν. Το να μιλάς, να δυσφημείς και να σέρνεις ανθρώπους στη λάσπη έχει συνέπειες.

Και μην ξεχνάτε: ένας άντρας δεν είναι άντρας αν επιτίθεται στη σύζυγο ενός ποδοσφαιριστή που είναι έξι μηνών έγκυος μόνο και μόνο για να ξεσπάσει το προσωπικό του μίσος.

Είμαι εξαντλημένη, σοβαρά. Θα έπρεπε να ανησυχώ για την υγεία του μωρού μου – ειδικά μετά από όλα όσα πέρασα πριν από τρία χρόνια – και αντ’ αυτού, από το πουθενά, πρέπει να ανέχομαι κάποιον να με επικρίνει συνεχώς χωρίς κανένα λόγο.

Αρκετά. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο”.