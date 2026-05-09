Η ιστοσελίδα πορνό Motherless, που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις για τη φιλοξενία περιεχομένου συνδεδεμένου με βία κατά των γυναικών και σεξουαλική κακοποίηση μέσω χρήσης ναρκωτικών ουσιών, τέθηκε εκτός λειτουργίας από τις ολλανδικές Αρχές, ύστερα από κλιμακούμενες πιέσεις και στον απόηχο έρευνας του CNN.

Εκπρόσωπος της ολλανδικής Εισαγγελίας δήλωσε στο CNN ότι ο ιστότοπος αφαιρέθηκε από τις Αρχές και ότι οι εισαγγελείς στο Zeeland-West-Braband ξεκίνησαν προκαταρκτική έρευνα. Η ιστοσελίδα φαίνεται να τέθηκε εκτός λειτουργίας το βράδυ της Πέμπτης, ενώ οι διακομιστές της Motherless βρίσκονται στην Ολλανδία και φιλοξενούνται από την εταιρεία NFOrce Internet Services με έδρα το Steenbergen, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η έρευνα του CNN και οι αποκαλύψεις

Η προσοχή της κοινής γνώμης στράφηκε στη Motherless μετά τη δημοσίευση της έρευνας του CNN, η οποία αποκάλυψε τη συμμετοχή της πλατφόρμας –και συνδεδεμένων ομάδων στο Telegram– στη φιλοξενία βίντεο χωρίς συναίνεση και περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης μέσω ουσιών. Προηγούμενες δημοσιογραφικές έρευνες στη Γερμανία και τον Καναδά είχαν εντοπίσει χιλιάδες βίντεο όπου γυναίκες εμφανίζονταν αναίσθητες να βιάζονται ή να κακοποιούνται.

Σύμφωνα με τον ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS, η Motherless φιλοξενούνταν σε ολλανδικούς διακομιστές τουλάχιστον από το 2024. Το NOS και η εκπομπή Nieuwsuur ανέφεραν ότι ανάλυση 20.000 βίντεο από την αρχική σελίδα έδειξε πως κατηγορίες όπως «αιμομιξία» είχαν τις περισσότερες προβολές, ενώ δημοφιλή βίντεο έφεραν ετικέτες όπως «βιασμός», «αδελφή» και «μαθήτρια».

Το CNN ανέφερε ότι η Motherless φιλοξενούσε περισσότερα από 20.000 βίντεο όπου το θύμα ήταν αναίσθητο, με ετικέτες όπως #passedout και #eyecheck. Αν και αυτές οι ετικέτες αφαιρέθηκαν μετά το ρεπορτάζ, περιεχόμενο που φαινόταν να απεικονίζει κακοποίηση μέσω ουσιών παρέμενε διαθέσιμο μέχρι και αυτή την εβδομάδα.

Αντίδραση της NFOrce και επόμενα βήματα

Η NFOrce ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε επείγουσα διαδικασία συμμόρφωσης και διαχείρισης καταχρήσεων, δίνοντας στη Motherless προθεσμία 12 ωρών για απάντηση. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι «δεν λειτουργεί, δεν διαχειρίζεται και δεν ελέγχει τις πλατφόρμες των πελατών ή το περιεχόμενό τους», επισημαίνοντας ότι η διαχείριση καταχρήσεων γίνεται μέσω καθορισμένων νομικών και επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η παύση λειτουργίας της Motherless θεωρείται σημαντική εξέλιξη στην προσπάθεια καταπολέμησης της εξάπλωσης υλικού χωρίς συναίνεση στο διαδίκτυο.

Η «δύναμη της ενότητας» και οι προκλήσεις

Ο Robbert Hoving, από την ολλανδική ανεξάρτητη ομάδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο Offlimits, χαρακτήρισε την ενέργεια των Αρχών «ένα πολύ σημαντικό μήνυμα». Όπως είπε, «ιστότοποι που κανονικοποιούν τη σεξουαλική βία κατά των γυναικών και τη μετατρέπουν σε επιχειρηματικό μοντέλο, κλείνουν». Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προληπτικής δράσης από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η Zoe Watts, Βρετανίδα επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω ουσιών, που συμμετείχε στην έρευνα του CNN και ίδρυσε την καμπάνια #EndEyeCheck μαζί με την Amanda Stanhope, δήλωσε: «Το να σκέφτεσαι ότι αυτός ο ιστότοπος υπήρχε, με γυναίκες να κακοποιούνται συστηματικά, είναι απολύτως αηδιαστικό. Αλλά το να βλέπουμε τι κατάφερε η ενότητα και η σωστή δημοσιογραφία είναι απίστευτο».

Ανησυχία ότι θα ανοίξει με άλλο domain name

Παρά το κλείσιμο, οργανώσεις προειδοποιούν ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να επανεμφανιστεί αλλάζοντας διακομιστές ή domain, όπως έχει συμβεί με άλλες ιστοσελίδες, μεταξύ αυτών και η Coco. Η Motherless, που είχε περίπου 82 εκατομμύρια επισκέπτες τον Μάρτιο και κύριο κοινό στις ΗΠΑ, αυτοχαρακτηριζόταν ως «ηθικά ελεύθερος πάροχος φιλοξενίας αρχείων όπου οτιδήποτε νόμιμο φιλοξενείται για πάντα».

Το domain της είναι καταχωρημένο στην Τσεχία και η μητρική εταιρεία στην Κόστα Ρίκα, ένα μοτίβο που συχνά ακολουθούν πλατφόρμες κατηγορούμενες για φιλοξενία κακοποιητικού περιεχομένου, αξιοποιώντας πολλαπλές δικαιοδοσίες ώστε να δυσκολεύεται η ρύθμιση.

«Θα ήταν πολύ προβληματικό αν ο ιστότοπος εμφανιζόταν ξανά», δήλωσε ο Hoving, προσθέτοντας πως «οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν και δεν πρέπει να σταματήσει όλο αυτό μόνο με το κλείσιμο της ιστοσελίδας».