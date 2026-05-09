Οι υγειονομικές αρχές δίνουν μάχη για τον περιορισμό του χανταϊού, μετά τον εντοπισμό δύο νέων ύποπτων κρουσμάτων την Παρασκευή, εκτός του κρουαζιερόπλοιου όπου καταγράφηκε η αρχική εστία.

Τα νέα περιστατικά αφορούν έναν άνδρα που αρρώστησε μετά την αποβίβασή του από το πλοίο και μία γυναίκα που εμφάνισε συμπτώματα αφού κάθισε κοντά σε επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου κατά τη διάρκεια πτήσης.

Τα περιστατικά εντοπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους — το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον νότιο Ατλαντικό — και είναι ανεξάρτητα από τα οκτώ κρούσματα που έχει καταγράψει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο ολλανδικής σημαίας πλοίο MV Hondius.

Στην Ισπανία, μία 32χρονη γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με χανταϊό και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών υγείας.

Ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παδίγια ανέφερε ότι η γυναίκα είχε καθίσει για μικρό χρονικό διάστημα δύο σειρές πίσω από Ολλανδή επιβάτιδα του Hondius, η οποία είχε μολυνθεί από τον ιό. Η Ολλανδή αποβιβάστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου, αισθανόμενη αδιαθεσία, και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε.

Παράλληλα, οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας Βρετανός άνδρας θεωρείται ύποπτο κρούσμα στο Τριστάν ντα Κούνια. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι ήταν επιβάτης του Hondius, το οποίο είχε προσεγγίσει το νησί μεταξύ 13 και 15 Απριλίου.

Η εξάπλωση του ιού στο Hondius

Ο ΠΟΥ επισήμανε ότι η εξάπλωση του ιού στο Hondius — η πρώτη που έχει καταγραφεί ποτέ σε πλοίο — αφορά τον ιό των Ανδεων, το μοναδικό γνωστό είδος χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί περιορισμένα μεταξύ ανθρώπων, μέσω στενής και παρατεταμένης επαφής.

Το πλοίο μετέφερε 147 επιβάτες και μέλη πληρώματος, όταν την Κυριακή αναφέρθηκε συρροή σοβαρών αναπνευστικών λοιμώξεων. Μέχρι τότε, 34 επιβάτες είχαν ήδη αποβιβαστεί.

Τρεις από τους ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους. Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν ότι τα έξι από τα οκτώ ύποπτα περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί ως λοιμώξεις από χανταϊό, μια δυνητικά θανατηφόρα νόσο που μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά.

Το Hondius είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή τον Μάρτιο, πραγματοποιώντας στάσεις στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές, πριν κατευθυνθεί προς τα ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, δυτικά της Αφρικής. Το σκάφος κρατήθηκε προσωρινά εκεί μετά τη γνωστοποίηση των κρουσμάτων.

Τέσσερις ασθενείς παρέμεναν νοσηλευόμενοι την Παρασκευή σε νοσοκομεία της Νότιας Αφρικής, της Ολλανδίας και της Ελβετίας. Τα τρία θύματα του ιού είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Η εταιρεία Oceanwide ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πλέον επιβάτες ή μέλη πληρώματος με ύποπτα συμπτώματα πάνω στο πλοίο.

Πορεία προς Τενερίφη και μέτρα ασφαλείας

Το Hondius κατευθύνεται προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να καταπλεύσει νωρίς την Κυριακή. Οι επιβάτες και το πλήρωμα θα υποβληθούν σε εξετάσεις πριν αποβιβαστούν, βάσει οδηγιών που οριστικοποιούν ο ΠΟΥ και άλλες υγειονομικές αρχές.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, μεταβαίνει σήμερα στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, όπως δήλωσαν πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Γκεμπρεγεσούς θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη, προκειμένου να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης».

Οι ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν χαμηλή την πιθανότητα ευρείας μετάδοσης, ωστόσο η κατάσταση έχει θέσει τις αρχές σε αυξημένη επιφυλακή. Συνιστούν σε όσους ήρθαν σε επαφή με επιβάτες του Hondius να παρακολουθούν προσεκτικά την υγεία τους για πιθανά συμπτώματα.