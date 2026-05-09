Τα διεθνή ΜΜΕ όπως το BBC, το Associated Press αλλά και το Kyiv Post, αποσχόλησε το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Το BBC παρουσιάζει το χρονικό του εντοπισμού του θαλάσσιου drone που βρέθηκε να μεταφέρει εκρηκτικά, επισημαίνοντας ότι «οι αναφορές λένε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής ή όχι σχετίζεται με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας».

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ο ελληνικός στρατός εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες το drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μία εκδοχή είναι η ύπαρξη τεχνικού προβλήματος, ενώ δεν αποκλείεται και η απώλεια επικοινωνίας με τον χειριστή του.

Το θαλάσσιο drone, αναφέρει το BBC, ενδέχεται να συνδέεται με τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος φέρεται να μεταφέρει πετρέλαιο και φυσικό αέριο παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.

Το Kyiv Post σημειώνει ότι από το σκάφος αφαιρέθηκαν τρεις πυροκροτητές, ενώ παραθέτει διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και αυτό του λαθρεμπορίου. Το μέσο κάνει επίσης αναφορά στον «σκιώδη στόλο» και παραθέτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλάσσιων drone τύπου Magura V3, τα οποία η Ουκρανία χρησιμοποιεί τόσο για συλλογή πληροφοριών όσο και για επιθετικές επιχειρήσεις.

Πιο συνοπτικό το Associated Press, το οποίο μεταφέρει τις εκτιμήσεις Ελλήνων ειδικών ότι πρόκειται για θαλάσσιο drone τύπου Magura.

Το σενάριο για τη σχέση με το ναυάγιο στην Άνδρο

Μια δική του εκδοχή δίνει δημοσίευμα του αλβανικού μέσου Top Channel, για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του μέσου, στο εσωτερικό του μη επανδρωμένου σκάφους εντοπίστηκε ποσότητα TNT που εκτιμάται μεταξύ 30 και 60 κιλών, ενώ αναφέρεται ότι πιθανός στόχος ήταν δεξαμενόπλοιο του «ρωσικού σκιώδους στόλου», το οποίο φέρεται να κινούταν στην περιοχή μεταφέροντας πετρέλαιο προς ιταλικό λιμάνι. Παράλληλα, γίνεται λόγος για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που διέθετε το σκάφος, καθώς και για πιθανή ενεργοποίησή του από απόσταση.

Το ίδιο δημοσίευμα δίνει μάλιστα και δύο εκδοχές για το από που εξαπολύθηκε το drone. Το πρώτο σενάριο είναι από πλοίο που κινείτο στο Ιόνιο και το δεύτερο σενάριο είναι από χερσαία πλατφόρμα. Την ίδια στιγμή στο δημοσίευμα του Top Channel γίνεται σύνδεση και με πλοίο που φέρεται να είχε αποπλεύσει από την Αλβανία και βυθίστηκε την Τετάρτη κοντά στην Άνδρο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για έρευνες από ειδικές μονάδες και δύτες των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας στο ναυάγιο του πλοίου στην Άνδρο, στο πλαίσιο εξετάσεων για πιθανή μεταφορά οπλισμού με προορισμό την Ουκρανία.

Η απάντηση του Λιμενικού

Σύμφωνα με τον ANT1, πηγές του ελληνικού Λιμενικού κάνουν λόγο για ένα «πραγματικά φανταστικό σενάριο», σημειώνοντας ότι η θεωρία αυτή φαίνεται να βασίστηκε σε λανθασμένη πληροφορία σχετικά με το λιμάνι απόπλου του φορτηγού πλοίου, το οποίο δεν είχε ξεκινήσει από την Αλβανία αλλά από την Κροατία.