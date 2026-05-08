Θέση για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε επενδυτικό fund του εξωτερικού πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω τοποθέτησής του στα social media.

Τα σενάρια ήθελαν εμπλοκή της εταιρείας «Ion Capital», ωστόσο ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ διέψευσε κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες, κάνοντας λόγο για ανακριβή και υπερβολικά δημοσιεύματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και έφτασαν μάλιστα να αναπαραχθούν και στο εξωτερικό.

Με χαρακτηριστικό και αιχμηρό ύφος, σχολίασε ειρωνικά τα συγκεκριμένα σενάρια, συγκρίνοντας την ονομασία του fund με γνωστή σοκολάτα και υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει καμία βάση σε όσα γράφτηκαν, βάζοντας τέλος στη σχετική φημολογία.

«Διαβάζω, διαβάζω… Θα μου πει κανένας και μένα ποια είναι αυτή η ΙΟΝ Capital. Γιατί εγώ πάντα Lactaκιας ήμουν. Και η ΙΟΝ αμυγδάλου γ@μ@ει»