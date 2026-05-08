Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken chain», στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν δύο άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τριών για το κακούργημα της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στις κατασταλτικές δράσεις της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων στο διαδίκτυο. Μετά από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση εξειδικευμένων δεδομένων, εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια άγνωστοι χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, είχαν πρόσβαση σε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Ακολούθησε εκτεταμένη έρευνα, κατά την οποία, με τη συνδρομή παρόχων διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα άτομα και οι οικιακές τους συνδέσεις στο διαδίκτυο. Παράλληλα, εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας τους.

Στο διάστημα από 5 έως 7 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή άλλων υπηρεσιών. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (USB) και 2 φορητοί υπολογιστές.

Από τις επιτόπιες ψηφιακές έρευνες στα κατασχεθέντα μέσα που ανήκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επί τόπου.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια Ανάκριση, ενώ η δικογραφία σε βάρος των τριών υπολοίπων θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.