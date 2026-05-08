Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αντιαεροπορικών πυραύλων μετά τη μαζική χειμερινή επίθεση της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας. Οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται για νέες επιθέσεις, ενώ οι διαθέσιμοι εκτοξευτές βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

«Σήμερα, οι εκτοξευτές τους οποίους διαθέτουν ορισμένες μονάδες και πυροβολαρχίες είναι μισοάδειοι και αυτό είναι κάτι που λέω ήπια. Διαθέτουν περιορισμένο αριθμό πυραύλων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιχνάτ, σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Η Ουκρανία αξιοποιεί τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η ίδια για να καταρρίπτει τα μεγάλου βεληνεκούς ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιεί drones αναχαίτισης, κινητές μονάδες πυροβόλων και μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Ωστόσο, για την αναχαίτιση πυραύλων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ξένα αντιαεροπορικά συστήματα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου που συνεχίζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και διακοπές στις αποστολές αντιαεροπορικών μέσων από τους συμμάχους της. Με τα ίδια συστήματα να χρησιμοποιούνται πλέον εκτενώς και στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, η πίεση προς το Κίεβο για τον εφοδιασμό του έχει αυξηθεί αισθητά.

«Σήμερα βρεθήκαμε σε κατάσταση έλλειψης πόρων όσον αφορά τους πυραύλους λόγω ορισμένων προβλημάτων εφοδιασμού», ανέφερε ο Ιχνάτ, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ουκρανική πολεμική αεροπορία.

Όπως πρόσθεσε, η Ουκρανία αναγκάστηκε να ζητά από τους συμμάχους της μόλις πέντε έως δέκα πυραύλους κάθε φορά για συστήματα όπως το NASAMS και το IRIS-T, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της κρίσης στον τομέα της αεράμυνας.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε την γραμμή του μετώπου στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπου τα στρατεύματα του Κιέβου κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο μικρών εκτάσεων γης τους τελευταίους μήνες.

«Παρά την ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός, ο εχθρός δεν έχει μειώσει την ένταση των επιθέσεών του», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.