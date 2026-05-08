Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Βόλου σήμερα Παρασκευή (8/5) 48χρονος κατηγορούμενος για άγρια επίθεση σε ένοικο πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 4 Μαΐου, έπειτα από ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του για κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις, συγκεκριμένα για απόπειρα σκοπούμενης βαριάς σωματικής βλάβης και ληστεία. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου, μέρα-μεσημέρι, σε πιλοτή πολυκατοικίας στο κέντρο του Βόλου, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές ακραίας βίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 48χρονος ο οποίος φέρεται να δήλωσε χρήστης ουσιών, είχε μεταβεί στον χώρο για να κάνει χρήση.

Εκεί τον εντόπισε ο 55χρονος ένοικος της πολυκατοικίας, που βγήκε στο μπαλκόνι και του ζήτησε να αποχωρήσει. Ο κατηγορούμενος αντέδρασε έντονα, φέρεται να προκάλεσε τον ένοικο να καλέσει ακόμη και την αστυνομία και λίγο αργότερα ακολούθησε συμπλοκή στην είσοδο της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο 48χρονος φέρεται να χτύπησε το θύμα με σιδερολοστό στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Στη συνέχεια, φέρεται να πέρασε τον λοστό γύρω από τον λαιμό του 55χρονου, να τον έριξε στο έδαφος και να τον πίεζε μέχρι που εκείνος έχασε τις αισθήσεις του.

Μετά την επίθεση, ο παθών υπέβαλε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης και στην έναρξη ερευνών για τον εντοπισμό του δράστη.

Η απολογία και η δικαστική απόφαση

Κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της ληστείας, παραδέχθηκε ωστόσο την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο 55χρονος ήταν εκείνος που του επιτέθηκε πρώτος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ο 48χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή, όπου θα παραμείνει έως την εκδίκαση της υπόθεσής του.