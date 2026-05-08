Σοκαριστικές εικόνες κατέγραψε σε βίντεο ντοκουμέντο κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνει την άγρια επίθεση και τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε μια νεαρή γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φωνές της ακούστηκαν μέχρι το δρόμο, τη στιγμή που ο άνδρας –ο οποίος φέρεται να την είχε ακολουθήσει– της επιτέθηκε. Την άρπαξε από τον σβέρκο και της τραβούσε τα μαλλιά, ρίχνοντάς την τελικά στο πάτωμα.

Η γυναίκα αντέδρασε και καλούσε σε βοήθεια, ώσπου ο δράστης την άφησε από τα χέρια του και απομακρύνθηκε από το σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Ο πρώην σύντροφος προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περπατά στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο ίδιο κατάστημα για καφέ.

Οι υπάλληλοι του έδειξαν το βίντεο, γνωρίζοντας την ιδιότητά του. Ο αστυνομικός βγήκε αμέσως στο δρόμο για να τον αναζητήσει, τον αναγνώρισε και προχώρησε στη σύλληψή του με τη συνδρομή των αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ. που είχαν ήδη φθάσει στο σημείο.