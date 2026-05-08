Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το μαύρο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και μεταφέρθηκε από ψαράδες στο λιμάνι της Βασιλικής.

Πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV (Unmanned Surface Vehicle – μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας), το οποίο έχει αξιοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το συγκεκριμένο σκάφος χρησιμοποιείται τόσο για αποστολές αναγνώρισης όσο και για επιθέσεις υψηλής ακρίβειας εναντίον ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η πιθανότητα να πρόκειται για επιστημονική χρήση –όπως ωκεανογραφική ή μετεωρολογική– αλλά και το σενάριο να έχει χρησιμοποιηθεί για διακίνηση ναρκωτικών.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone διαθέτει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας προηγμένης τεχνολογίας, στοιχεία που παραπέμπουν είτε σε στρατιωτική είτε σε επιστημονική χρήση. Οι πρώτοι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια της συσκευής και στην πιθανότητα να πρόκειται για στρατιωτικού τύπου όχημα.

Στο σκάφος, το οποίο φυλάσσεται υπό την εποπτεία του Λιμενικού, πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο για ανίχνευση εκρηκτικών, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά.

Το γεγονός, που αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Το μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone εντοπίστηκε, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, σε σπηλιά στα ανοιχτά της Βασιλικής, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το αντικείμενο μεταφέρθηκε από το Λιμενικό για περαιτέρω έλεγχο και φύλαξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του.