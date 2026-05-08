Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Γέφυρα του Πέτρε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε έναν 56χρονο πεζό που κινούνταν κατά μήκος του δρόμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η θανατηφόρα παράσυρση έγινε γύρω στις 23:00, στο ύψος του Πετρέ Ρεθύμνου. Το όχημα οδηγούσε ένας 23χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε τον άνδρα.

Όπως αναφέρει το patris.gr, ο οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει, καθώς το σημείο δεν διαθέτει φωτισμό, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στο δυστύχημα.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν ο 56χρονος είχε λάβει μέτρα για να είναι ορατός από τα διερχόμενα οχήματα. Η παρουσία του στο οδόστρωμα αποδείχθηκε μοιραία.

Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. Είχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και, μετά την εξέτασή του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.