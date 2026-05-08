Εικόνες πολεμικής σύρραξης εκτυλίχθηκαν κατά την έναρξη του Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν – Φλαμένγκο για το Κόπα Λιμπερταδόρες, το βράδυ της Πέμπτης, σε ματς για την τέταρτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διοργάνωσης της Λατινικής Αμερικής.

Οι οπαδοί της κολομβιανής ομάδας που έχουν κόντρα με τη διοίκηση, κατά την έναρξη του αγώνα, έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο του «Atanasio Girardot» ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Γρήγορα ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε. Φωτοβολίδες και αντικείμενα άρχισαν να πέφτουν βροχή, ενώ ο πρόεδρος της Ιντεπεντιέντε που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, σε μια κίνηση που δεν ήταν και η… σοφότερη εκείνη τη στιγμή, προκαλούσε με χειρονομίες προς την εξέδρας με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Οι οπαδοί άρχισαν να σπάνε κιγκλιδώματα και να εισβάλουν μαζικά στον αγωνιστικό χώρο, πετώντας αντικείμενα και εκτοξεύοντας φωτοβολίδες. Κάπου εκεί παρενέβη και η Αστυνομία, με τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο γήπεδο να κάνουν μαζική χρήση δακρυγόνων.

Caos en el Atanasio Girardot. Apenas un minuto después del pitazo inicial, el esperado duelo de Copa Libertadores entre Independiente Medellín y Flamengo fue suspendido. La interrupción se debió a las protestas de las barras del cuadro local, que desde las tribunas manifestaron… — Teleantioquia (@Teleantioquia) May 8, 2026

"𝗥𝗔𝗨𝗟, 𝗧𝗔 𝗠𝗘̀𝗥𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗣*** !" Et voici la réponse des supporters de l'Independiente Medellin à Raul Giraldo : l'actionnaire qui provoquait les siens ! — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 8, 2026