Ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία εκτιμώντας ότι δείχνουν πως το κόμμα του «θα είναι εδώ για καιρό».

«Παρακολουθούμε μια ιστορική αλλαγή της βρετανικής πολιτικής», δήλωσε ο Φάρατζ στο Λονδίνο. «Είμαστε το πιο εθνικό από τα κόμματα, θα είμαστε εδώ για καιρό», πρόσθεσε, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Πέμπτη, δείχνουν ισχυρή άνοδο του Reform UK.

Ο Στάρμερ «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα (8/5) πως «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία, καθώς οι πρώτες τάσεις δείχνουν απώλεια πολλών εδρών για το Εργατικό Κόμμα του και ισχυρή άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.

Ο Στάρμερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα», δήλωσε, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό GB News.

«Δεν θα εγκαταλείψω», τόνισε προσθέτοντας: «Θα είμαι υποψήφιος ως πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές».

Tα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, Reform UK και αντιστοίχως σοβαρές απώλειες από το κυβερνών κόμμα των Εργατικών.

Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.