Είναι λογικό όσο οι μέρες περνούν και πλησιάζουμε προς το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τα φώτα να πέφτουν πάνω στον Λούκα Γιόβιτς και το αν θα επιστρέψει στην εντεκάδα ύστερα από καιρό. Πέρα από όλα τα άλλα, μόνο το γεγονός ότι στο ίδιο ματς στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος σκόραρε τέσσερις φορές, μιλάει από μόνο του και δεν γίνεται να μην μπει στην κουβέντα.

Ούτε είναι τυχαίο ότι ξεκινώντας βασικός σε δύο παιχνίδια κόντρα στους Πράσινους πέτυχε επτά γκολ ενώ σε εκείνο που ήρθε από τον πάγκο η Ενωση έμεινε στο μηδέν. Δεν είναι όμως μόνο ο Σέρβος που έχει παράδοση απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Στα τέσσερα χρόνια που φορά τα κιτρινόμαυρα, ο Ορμπελίν Πινέδα τα πηγαίνει εξαιρετικά κόντρα στον Παναθηναϊκό που μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι τα δύο αγαπημένα του θύματα. Ο διεθνής άσος αντιμετώπισε το Τριφύλλι 15 φορές μέχρι τώρα με απολογισμό έξι νίκες, τέσσερις ήττες και πέντε ισοπαλίες έχοντας καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του.

Αν αναλογιστεί κανείς μάλιστα ότι πρόκειται για έναν χαφ και όχι για έναν επιθετικό, μπορεί να καταλάβει τη σημασία των αριθμών. Το κοντέρ για τον Πινέδα άρχισε να γράφει από την πρώτη κιόλας φορά που έπαιξε απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στην τέταρτη αγωνιστική της σεζόν 2022-23 όταν η ΑΕΚ φιλοξενήθηκε στη Λεωφόρο και πήρε προβάδισμα στο σκορ με δικό του γκολ. Η συνέχεια δεν ήταν καλή για την Ενωση καθώς ο Παναθηναϊκός γύρισε το παιχνίδι με δύο πέναλτι πριν απ’ το ημίχρονο και πήρε τη νίκη με 2-1. Τις επόμενες δύο φορές που σκόραρε όμως ο Πινέδα, η ομάδα του νίκησε. Την ίδια σεζόν, για τον δεύτερο γύρο οι Κιτρινόμαυροι πήραν σπουδαία νίκη με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μεξικανό να νικά τότε μέσα από την περιοχή τον Μπρινιόλι και να διαμορφώνει το τελικό σκορ.

Την επόμενη σεζόν και πάλι για τον πρώτο γύρο η ΑΕΚ πήγε να παίξει στη Λεωφόρο και αυτή τη φορά βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ χάρη σε ένα εντυπωσιακό γκολ του Τζούρισιτς. Ισοφάρισε όμως πριν από το ημίχρονο με τον Τσούμπερ και ο Πινέδα ήταν αυτός που έδωσε τη νίκη με γκολ στο δεύτερο μέρος από ασίστ του Ελβετού.

Και φέτος είχε συμμετοχή ο 30χρονος άσος σε γκολ της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό καθώς είχε ασίστ στο δεύτερο γκολ του Γιόβιτς στο 4-0 της «Αγια-Σοφιάς». Το παράδοξο στην ιστορία του Πινέδα με τον συγκεκριμένο αντίπαλο πάντως είναι ότι την καλύτερή του εμφάνιση την έχει κάνει σε παιχνίδι που η Ενωση δεν νίκησε, εκείνος δεν είχε συμμετοχή σε γκολ και δεν έπαιξε καν στη θέση του.

Ηταν το 0-0 στη Λεωφόρο για τα πλέι οφ της σεζόν 2022-23 όταν η ΑΕΚ παρατάχθηκε με πάρα πολλά προβλήματα και τον Πινέδα να μένει στον πάγκο όντας άρρωστος αλλά και με ενοχλήσεις. Οταν όμως στο 20λεπτο ο Ρότα βγήκε νοκάουτ από χτύπημα του Μπερνάρ, ο Ματίας Αλμέιδα τον έριξε στο παιχνίδι αντί του έλληνα μπακ, σε μία θέση που γενικότερα ο αργεντινός τεχνικός συνήθιζε να τον χρησιμοποιεί όταν προέκυπτε ανάγκη. Ο Πινέδα όχι απλά ανταποκρίθηκε, αλλά ίσως ήταν και ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου εκείνο το βράδυ σε μία εξαιρετική εμφάνιση της ΑΕΚ συνολικά που την αδικούσε το τελικό 0-0.

Εφέτος ο Πινέδα διανύει μία σεζόν που θυμίζει πολύ σε νούμερα την πρώτη του όταν αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος. Εχει ήδη πέντε γκολ και ισάριθμες ασίστ (οι τρεις είναι στην Ευρώπη) σε 47 εμφανίσεις διεκδικώντας και πάλι τον τίτλο του MVP εφόσον μάλιστα όλα πάνε καλά για την ΑΕΚ και κατακτήσει ξανά τον τίτλο. Κι αν καταφέρει να τα συνδυάσει όλα αυτά και με ένα γκολ τίτλου κόντρα στους Πράσινους μεθαύριο…