Μία από τις πιο σημαντικές ιστορίες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που αφορά τον Λιονέλ Μέσι, αναμένεται να αποκαλύψει το ESPN.

Όπως ανακοίνωσε το εν λόγω Μέσο, στις 10 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα στα κανάλια του ESPN ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ για τον Αργεντινό σούπερ σταρ, για το πώς έφτασε να εκπροσωπεί την Εθνική ομάδα της Αργεντινής.

🚨 BREAKING: ESPN drops “Messi: The Forgotten Tape” this Sunday. A mysterious VHS tape that sparked a silent tug-of-war between Argentina & Spain for young Messi’s allegiance 👀 Airs May 10 at 5:30 PM ET on ESPN + ESPN Deportes. pic.twitter.com/LXWlwkBZIh — Johnny Cortes (@johnnycortes) May 7, 2026

Πίσω στο 2004, ο Μέσι τραβούσε τα βλέμματα με τις επιδόσεις του στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα και ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει την ισπανική υπηκοότητα, χωρίς να έχει εκπροσωπήσει μέχρι τότε, στα 16 του, κάποια χώρα.

Τι είχε συμβεί τότε; Ένας δημοσιογράφος του Barca TV έφτιαξε μια… κασέτα, με στιγμιότυπα του νεαρού Μέσι και την παρέδωσε ο ίδιος σε έναν βοηθό προπονητή της Εθνικής Αργεντινής, με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να «τρέξει» να διοργανώσει δύο φιλικούς αγώνες προκειμένου να κληθεί ο 16χρονος τότε «Pulga».

Before Lionel Messi became an Argentinian icon, a VHS tape helped set his path toward playing for the national team ⚽️🇦🇷 ‘Messi: The Forgotten Tape / Messi: La Cinta Olvidada’ 📼 Premieres Sunday | 5:30p ET | ESPN, ESPN Deportes More: https://t.co/zLUmrSPDSr | @ESPNFC pic.twitter.com/cKihBf6u71 — ESPN PR (@ESPNPR) May 7, 2026

Το «Messi: The Forgotten Tape» αποτελεί μέρος των αφιερωμάτων που κάνει το ESPN, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με τις σημαντικότερες ιστορίες εντός και εκτός γηπέδου, των πρωταγωνιστών.