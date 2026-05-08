Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», σχέσεις που δοκιμάστηκαν σκληρά, μοιάζουν να βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους. Κατά πόσο όμως, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος να διαταραχθούν ξανά, όταν το παρελθόν επιστρέφει απειλητικά και δημιουργεί νέα διλήμματα και αβεβαιότητα; Κι όσο κάποιοι «παλεύουν» να κρατήσουν τις ισορροπίες, άλλοι έρχονται αντιμέτωποι με έναν κόσμο γεμάτο απειλές και κρυμμένα συμφέροντα. Οι επόμενες κινήσεις των ηρώων θα καθορίσουν τις σχέσεις, τις συμμαχίες και τις ζωές τους, σε μια συνέχεια γεμάτη ένταση, αγωνία και απρόβλεπτες εξελίξεις. Από τη Δευτέρα 11 έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου, στις 21:40, στο MEGA.

Η εγκυμοσύνη της Αρετής αλλάζει τη συμπεριφορά του Οδυσσέα και μαζί, κάνουν ξανά όνειρα για την κοινή τους ζωή.

Ο Σταύρος αποχωρεί από την ERGAN και παίρνει την απόφαση να πλησιάσει και πάλι την Αρετή, ώσπου μία είδηση θα του «κόψει τα φτερά».

Η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη να μάθει τι συνέβη τη νύχτα που πέρασε ο Οδυσσέας στο ξενοδοχείο, απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια.

Η Εύα προσπαθεί να πλησιάσει τον Οδυσσέα, ενώ ο Ορφέας μπαίνει σε σκέψεις για τις επόμενες κινήσεις του.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια:

Επεισόδιο 76 (Δευτέρα 11/05)

Η Αρετή προσπαθεί να συνέλθει μετά την περιπέτεια της εγκυμοσύνης της, όμως η συνάντησή της με τον Οδυσσέα αλλάζει τα δεδομένα μεταξύ τους. Η προοπτική να τα βρουν πάλι ανοίγει πάλι μπροστά τους και φέρνει αναστάτωση και στους δυο. Την ίδια στιγμή, στην ERGAN οι ισορροπίες αλλάζουν οριστικά. Ο Σταύρος αποχωρεί από την εταιρεία και ο αποχαιρετισμός του με τον Οδυσσέα κρύβει ένταση, αλλά και συγκίνηση.

Η Αλεξάνδρα, ακούγοντας κάτι που τη συγκλονίζει, αποφασίζει να ψάξει βαθύτερα το παρελθόν του Οδυσσέα και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο, όπου φαίνεται να κρύβεται ένα επικίνδυνο μυστικό. Ο Σάββας προσπαθεί να βρει τη Μίνα, ενώ η σύγκρουση του Νικήτα με τον πατέρα του αποκαλύπτει έναν σκοτεινό κόσμο, γεμάτο απειλές και παράνομα χρήματα.

Επεισόδιο 77 (Τρίτη 12/05)

Η εγκυμοσύνη της Αρετής έχει αλλάξει τελείως τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, κάνοντας και τους δύο να ονειρεύονται και πάλι την κοινή τους ζωή. Ο Σταύρος βρίσκεται ένα βήμα πριν αποκαλύψει

στην Ελένη τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη, ενώ η Αλεξάνδρα καταφέρνει να συγκεντρώσει κάποιες πληροφορίες που την φέρνουν πολύ κοντά σε μία αποκάλυψη, που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα για το ζευγάρι.

Επεισόδιο 78 (Πέμπτη 14/05)

Η Αννέζα επιστρέφει από την Ελβετία, την ώρα που η κατάσταση της Κατερίνης παραμένει κρίσιμη. Ο Ορφέας διαβάζει το γράμμα του πατέρα του και μπαίνει σε σκέψεις για την επόμενη κίνησή του. Την ίδια στιγμή, η Εύα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να πλησιάσει τον Οδυσσέα. Η Αλεξάνδρα είναι αποφασισμένη να μάθει τι πραγματικά συνέβη τη νύχτα που ο Οδυσσέας πέρασε στο ξενοδοχείο και απευθύνεται σε κάποιον για βοήθεια. Κι ενώ ο Σταύρος προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλησιάσει την Αρετή, μια απρόσμενη είδηση έρχεται να ανατρέψει τις ελπίδες του.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

