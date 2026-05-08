Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τετραήμερη ανοδική κίνηση στη διάρκεια της οποίας ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 5,35%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.292,21 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.276,82 μονάδες (-1,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 89,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,62%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+1,86%), της Εθνικής (+1,58%), της Eurobank (+1,45%) και του ΟΛΠ (+1,22%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,69%), της Allwyn (-2,57%), της Coca Cola HBC (-2,47%) και της Metlen (-1,69%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 2.071.344 και 1.257.475 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η ΔΕΗ με 17,57 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,68 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 58 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+12,09%) και Ξυλεμπορία (κ) (+8,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αφοί Κορδ΄΄ελλου (-4,09%) και Τζιρακιάν (-3,54%).