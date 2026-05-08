Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού ανάμεσα σε επιβάτες κρουαζιερόπλοιου που πλέει στον νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί πέντε περιστατικά μόλυνσης, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν και νέα κρούσματα.

Η γιατρός Ματίνα Παγώνη μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον χανταϊό και το ενδεχόμενο να επεκταθεί σε πανδημία.

«Δεν χρειάζεται πανικός ούτε τίποτα. Ο χανταϊός είναι ένας ιός πολύ σπάνιος. Στην Ελλάδα έχουμε παραλλαγές χανταϊού αλλά δεν έχουμε περιστατικά που να υπάρχει τέτοια επικινδυνότητα. Εκεί, 140 άτομα σε ένα κρουαζιερόπλοιο και από ό,τι φαίνεται από το προσωπικό και από το κρουαζιερόπλοιο, από την εταιρεία επιμένουν ότι δεν ήταν μέσα τρωκτικό οτιδήποτε. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε ένα κρουαζιερόπλοιο να πουν ότι μέσα κυκλοφόρησαν ποντίκια. Θα κάνουν και εξετάσεις και αυτοί ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Γιατί να ξέρετε ότι εδώ υπάρχει ένα κενό: Μέχρι να γίνει η μετάδοση θέλει 48 μέρες.

Η κλινική εικόνα των αρρώστων είναι σαν να έχεις γρίπη. Οπότε και ο γιατρός που θα ήταν μέσα στο κρουαζιερόπλοιο όταν βλέπει έναν άρρωστο με πυρετό, με μυαλγίες κτλ. Προφανώς τα πρώτα συμπτώματα είναι αυτά. Άρα το μυαλό δεν πάει σε μια σπάνια νόσο. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό και άρχισαν οι επιπλοκές, γιατί από τις επιπλοκές πέθαναν, που είναι δύο σοβαρές, αναπνευστική ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια που δημιουργεί. Χτυπάει πρώτα στα πνευμόνια και μετά στους νεφρούς», είπε αρχικά.

Για το πώς μεταδίδεται: «Ο χανταϊός μεταδίδεται από τα τρωκτικά, από τα απορρίμματα. Όταν έρθει σε επαφή με τα σωματίδια και λοιπά. Από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπανιότατη η περίπτωση να μεταδοθεί. Από τα τρωκτικά μεταδίδονται στον άνθρωπο. Αποδεικνύεται ότι μέσα στην κρουαζιέρα δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή από τρωκτικά και λοιπά. Αυτοί μετέφεραν τον ιό και δημιουργήθηκε η ιστορία».

Μπορεί ο χανταϊός να πάρει τη μορφή πανδημίας; «Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο ο ιός αυτός και δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει τη μορφή πανδημίας. Επειδή ο κόσμος ανησύχησε πραγματικά αυτές τις μέρες και αρχίσαν να λένε για τον κορωνοϊό πώς ξεκίνησε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν υπάρχει ειδική αντιμετώπιση. Υπάρχει συμπτωματική, ανάλογα με τα συμπτώματα, με τον πυρετό και όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα τα οποία υπάρχουν. Δεν έχει χάπια και εμβόλια. είναι συμπτωματική», επεσήμανε η κ. Παγώνη.