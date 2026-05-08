Για προστασία της δικαιοσύνης έναντι του Αιμίλιου Κοσμίδη, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου έφυγε το μολυσμένο μήνυμα με αποδέκτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο Χ, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές θέλοντας να καταδείξει μία ακόμα γκρίζα ζώνη στην σοβαρή υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Συγκεκριμένα ο Ζαχαρίας Κεσσές, ο οποίος είναι δικηγόρος θυμάτων του Predator και παραστάθηκε ως υποστήριξη κατηγορίας στη δίκη που προηγήθηκε αναφέρει τα εξής:

Η πράξη του Εισαγγελέα Κ. Τζαβέλλα είναι πρόκληση για όλο το νομικό κόσμο και αποτελεί ακραία πράξη συγκάλυψης. Απόδειξη αυτού αποτελεί η επιλογή του Εισαγγελέα να προστατεύσει τον Αιμίλιο Κοσμίδη, του οποίου η προπληρωμένη κάρτα χρησιμοποιήθηκε για την αγορά των μηνυμάτων παγίδευσης με το λογισμικό Predator

Θυμίζω ότι ο Κοσμίδης είχε καταθέσει ότι είχε προμηθευτεί την κάρτα το 2010 και δεν την ενεργοποίησε ούτε χρησιμοποίησε ποτέ. Ισχυρίστηκε ότι κάποτε κάποιος την αφαίρεσε από το σπίτι του χωρίς να ξέρει πότε ακριβώς και χωρίς να κάνει δήλωση απώλειας

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ζήτησε κατά την διάρκεια τη δίκης την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού της κάρτας και όλα τα έγγραφα της από την Εθνική Τράπεζα, κάτι που είχαν παραλείψει οι Εισαγγελείς Ζήσης και Αδειλίνη κατά την προκαταρκτική έρευνα.

Η Εθνική Τράπεζα στις 22.1.2026 έδωσε όλα τα στοιχεία και αποδείχτηκε ότι η κάρτα εκδόθηκε στις 2.6.2020 και όχι το 2010. Επίσης παραδόθηκε αυθημερόν στον Κοσμίδη μαζί με τους κωδικούς ενεργοποίησης. Παράλληλα αποδείχτηκε ότι την ίδια ημέρα δηλαδή στις 2.6.2020 ενεργοποιήθηκε με καταχώρηση του pin από το κινητό του τηλέφωνο και χρησιμοποιήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με αγορά μηνυμάτων παγίδευσης.

Παράλληλα η κίνηση του λογαριασμού έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκε δεκάδες φορές μέχρι και την 16.12.2021, οπότε και η Google Threat Analysis Group αποκάλυψε την ύπαρξη του Predator, οδηγώντας την εταιρία να αποξηλώσει όλο τον εξοπλισμό της από την Ελλάδα.

Ο Κοσμίδης μέχρι και σήμερα δεν έχει δηλώσει απώλεια της κάρτας, δεν ζήτησε ποτέ να παραλάβει την κίνηση της κάρτας από την τράπεζα, δεν έκανε μήνυση κατά όσων την χρησιμοποίησαν και κατέθεσε μήνυση μόνο κατά του δημοσιογράφου Θ. Κουκάκη για δυσφήμηση.

Παρά τα ανωτέρω νέα συντριπτικά στοιχεία που αποτυπώθηκαν στη δικαστική απόφαση ο κ. Τζαβέλλας έκρινε ότι και πάλι δεν προκύπτει ποιος χρησιμοποίησε την κάρτα του Κοσμίδη.

Με λίγα λόγια έκρινε ότι ο Κοσμίδης μπορεί να παρέλαβε την κάρτα στις 2.6.2021, να την ενεργοποίησε αυθημερόν ο ίδιος και εν τελει μετά από λίγες ώρες να χρεώθηκε με αγορά παγιδευμένων μηνυμάτων αλλά δεν το έκανε αυτός αλλά κάποιος άλλος και με κάποιον μαγικό τρόπο όχι μόνο δεν το κατάλαβε ο Κοσμίδης αλλά φρόντισε να προστατεύσει τον άγνωστο δράστη ψευδόμενος μέχρι και σήμερα.

Με την εισαγγελική διάταξη ο κ. Τζαβέλλας κινήθηκε πέρα από τα όρια της κοινής λογικής, αδιαφόρησε για αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία και λειτούργησε με τέτοιο τρόπο που ούτε οι συνήγοροι των κατηγορούμενων δεν θα είχαν τολμήσει.

Επισυνάπτω το απόσπασμα της δικαστικής απόφασης με τις αντίστοιχες διαπιστώσεις, την κίνηση της κάρτας και τα έγγραφα της Εθνικής Τράπεζας.

Υ.Γ. Σήμερα 8.5.2026 που έχει προγραμματισθεί η επίσκεψη στον Άρειο Πάγο των νέων δόκιμων δικαστών φαντάζομαι ότι θα αυτοεξαιρεθεί από την υποδοχή τους για να μην κληθεί να απαντήσει στα λυμένα ζητήματα των άρθρων 14 και 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί εξαίρεσης των δικαστικών λειτουργών, που ο ίδιος απροκάλυπτα παραβίασε. Εκτός αν θέλει να παρουσιαστεί ως παράδειγμα προς αποφυγή.