Με διάθεση να απαντήσουν στα όσα εξήγγειλε το Μέγαρο Μαξίμου για την συνταγματική αναθεώρηση, αλλά παράλληλα να θέσουν τις δικές τους προτάσεις προς διαβούλευση, στο ΠΑΣΟΚ έχουν μπει στην τελική ευθεία της επεξεργασίας των αλλαγών που θεωρούν πως πρέπει να γίνουν στο Σύνταγμα.

Μια εκδοχή των προτάσεων αυτών (οι οποίες διαμορφώνονται εδώ και καιρό, με την βοήθεια νομικών και εκτός του κομματικού μηχανισμού) έχει φτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, και στα μέηλ των βουλευτών, οι οποίοι θα κληθούν σε θεματική, από κοινού συνεδρίαση με το Πολιτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη ώστε να καταθέσουν τις θέσεις τους. Παράλληλα, οι προτάσεις αυτές επιδιώκεται να συνδιαμορφωθούν και από την βάση, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει να τις αναρτήσει στην ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.

Την βάση αυτών των προτάσεων, που δεν είναι τελικές, παρουσίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τελευταία συνεδρίαση του ΠΣ. Αυτό που θεωρείται δεδομένο είναι πως, ακόμα κι αν κάποιες συμπίπτουν ή είναι στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της ΝΔ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν προτίθεται να τις υπερψηφίσει σε αυτήν την Βουλή, δίνοντας αυξημένη πλειοψηφία 3/5. Θεωρούν πως οι υπερπλειοψηφίες αυτές (που υπαγορεύονται από το Σύνταγμα είτε στην πρώτη Βουλή της διαδικασίας αναθεώρησης, που προτείνει τα άρθρα, είτε στην δεύτερη, που αναθεωρεί το περιοχόμενο) πρέπει να δίνονται αποκλειστικά επί του περιεχόμενου, δηλαδή μετά τις εκλογές, στην αναθεωρητική Βουλή. Επί αυτού, μέσα στις αλλαγές που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι και αυτή του άρθρου 110, έτσι ώστε να καθιερωθούν οι αυξημένες πλειοψηφίες των 180 βουλευτών επί του περιεχομένου -με τον τρόπο, δηλαδή, που θα κινηθεί και τώρα το ΠΑΣΟΚ.

Με βάση την εισήγηση του Ανδρουλάκη, η πασοκική πρόταση περιλαμβάνει 21 άρθρα προς αναθεώρηση και την θέσπιση τεσσάρων νέων, με βασικό στόχο «την προάσπιση της συνταγματικής τάξης, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμικών αντιβάρων και την προστασία των πολιτών από τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας». Εστιάζει αφενός στους θεσμούς, την διαφάνεια και την λογοδοσία και αφετέρου στα δικαιώματα των πολιτών «που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής».

Μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τους θεσμούς, περιλαμβάνονται:

άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών 1. Αναθεώρηση του Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. 2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ) Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς. 3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών 4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

Οσον αφορά τα δικαιώματα, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προτείνει:

άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. 5. Αναθεώρηση τουτουτων μη κρατικών πανεπιστημίων. 6. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας. 7. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει αποκέντρωση της εξουσίας:

8. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.