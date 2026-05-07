Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με τη συνάντησή της στην Αθήνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄.

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή της, η συνάντηση ήταν «βαθιά ουσιαστική», καθώς είχε την ευκαιρία να εκφράσει τη σταθερή της υποστήριξη προς την πνευματική αποστολή του Πατριάρχη και να συζητήσει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας στην περιοχή.

Η Πρέσβης τόνισε ότι η πνευματική ηγεσία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει την προσφορά, την πίστη και τον σκοπό σε ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διεθνή προώθηση του διαλόγου και της ειρήνης.

I had a deeply meaningful meeting in Athens with His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew I, where I expressed my steadfast support for his spiritual mission and discussed America’s commitment to religious freedom in the region. The spiritual leadership of the Greek… pic.twitter.com/xVNLzog8rc — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) May 7, 2026

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

«Είχα μια συνάντηση με βαθύ νόημα στην Αθήνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄, κατά την οποία εξέφρασα την αμέριστη υποστήριξή μου προς την πνευματική αποστολή του και συζήτησα τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη θρησκευτική ελευθερία στην περιοχή. Η πνευματική ηγεσία της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεχίζει να εμπνέει την υπηρεσία, την πίστη και το αίσθημα του σκοπού σε όλο τον κόσμο».