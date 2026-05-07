Τραγωδίες σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία του κόσμου, με περιστατικά που συγκλόνισαν την κοινή γνώμη – από την Κίνα και την Αφρική έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία.

Στην Κίνα, μία 16χρονη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο όταν επιχείρησε να κάνει zip-line από ύψος 168 μέτρων χωρίς να έχει δεθεί σωστά ο εξοπλισμός της. Η ανήλικη, γνωστή ως Λιου, φαίνεται στο βίντεο να δείχνει ανήσυχη πριν το δυστύχημα. Δευτερόλεπτα αργότερα, η ζώνη ασφαλείας υποχωρεί και η κοπέλα πέφτει στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Γκαμπόν

Στην Γκαμπόν, στην κεντροδυτική Αφρική, ένα σαφάρι κατέληξε σε τραγωδία για έναν Αμερικανό επιχειρηματία. Ένας ελέφαντας τον άρπαξε με την προβοσκίδα του, τον έριξε στο έδαφος και τον ποδοπάτησε, προκαλώντας τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος κυνηγούσε ένα σπάνιο είδος αντιλόπης όταν, μαζί με τον οδηγό του, βρέθηκαν αντιμέτωποι με πέντε θηλυκούς ελέφαντες και τα μικρά τους. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το ζώο επιτέθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει τα μικρά του.

ΗΠΑ

Στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, μία οικογένεια που έκανε πικ νικ στις όχθες λίμνης δέχθηκε απρόσμενη επίθεση από κάστορα. Το άγριο ζώο επιτέθηκε αρχικά σε έναν από τους ενήλικες, ενώ όταν οι υπόλοιποι έσπευσαν να βοηθήσουν, στράφηκε εναντίον του 8χρονου παιδιού.

Το αγόρι, ωστόσο, αντέδρασε με ψυχραιμία και κατάφερε να πιάσει τον κάστορα, ρίχνοντάς τον ξανά στη λίμνη. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι το ζώο είχε μολυνθεί με τον ιό της λύσσας.

Ιταλία

Στην Ιταλία, η Αυστριακή ακτιβίστρια Florentina Holzinger προχώρησε σε μια εντυπωσιακή διαμαρτυρία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Ανέβηκε γυμνή σε καμπάνα στη Βενετία, όπου αυτές τις ημέρες διεξάγεται το Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Χτυπώντας την καμπάνα με το σώμα της, η Holzinger θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα: είναι ώρα να δράσουμε για να προστατεύσουμε τον πλανήτη.