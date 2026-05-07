Σε μεγάλη αναστάτωση βρίσκονται στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση της ομάδας, με πρωταγωνιστές τους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές ξέφυγε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με αποτέλεσμα ο Γάλλος χαφ να φέρεται να χτυπά δυνατά τον Ουρουγουανό συμπαίκτη του, ο οποίος κατέρρευσε στο έδαφος χάνοντας προσωρινά τις αισθήσεις του.

Ο Βαλβέρδε αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο με αναπηρικό αμαξίδιο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους της ομάδας.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, γνωστοποιώντας πως οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο διεθνής μέσος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αποτέλεσμα του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε στην προπόνηση των «μερένγκες».

