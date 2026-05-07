Σε μεγάλη αναστάτωση βρίσκονται στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση της ομάδας, με πρωταγωνιστές τους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές ξέφυγε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με αποτέλεσμα ο Γάλλος χαφ να φέρεται να χτυπά δυνατά τον Ουρουγουανό συμπαίκτη του, ο οποίος κατέρρευσε στο έδαφος χάνοντας προσωρινά τις αισθήσεις του.
Ο Βαλβέρδε αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο με αναπηρικό αμαξίδιο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για εξετάσεις, προκαλώντας σοκ στους ανθρώπους της ομάδας.
Λίγη ώρα αργότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, γνωστοποιώντας πως οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο διεθνής μέσος υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αποτέλεσμα του σοβαρού επεισοδίου που σημειώθηκε στην προπόνηση των «μερένγκες».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε πως, μετά τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε σήμερα ο Φέντε Βαλβέρδε από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Ο Ουρουγουανός μέσος βρίσκεται στο σπίτι του σε καλή κατάσταση, ωστόσο θα χρειαστεί να παραμείνει σε απόλυτη ξεκούραση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως προβλέπουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση.
