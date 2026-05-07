Αν δεν ήταν τραγικό, θα μπορούσε να είναι ανέκδοτο, το γεγονός ότι την ημέρα που η οικογένειά του δολοφονημένου 21χρονου Νικήστρατου τον αποχαιρετούσε σε βαρύ κλίμα θλίψης, έγινε γνωστό ότι ορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου 2027 η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου και της αδερφής του, με κατηγορούμενο είναι ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, για το αιματηρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024.

Τότε, ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος κατηγορηματικά ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τα δύο αδέλφια. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου», είχε δηλώσει τότε ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, ο Νικήστρατος, τότε 19 ετών, είχε καταγγείλει πως επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, μετά από νυχτερινή διασκέδαση, δέχθηκε ξαφνικά επίθεση από πίσω με ξύλο στα πόδια. Όπως κατέθεσε, δεν πρόλαβε να δει τον δράστη, όμως από τη φασαρία βγήκαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του, γεγονός που τον ανάγκασε να τραπεί σε φυγή.

Ο νεαρός τον καταδίωξε κρατώντας ένα κοντάρι και, όπως περιέγραψε, κατάφερε να τον προφτάσει, χτυπώντας τον στα πλευρά και στα πόδια. Τότε, σύμφωνα πάντα με την προανακριτική του κατάθεση, έφτασε στο σημείο και η αδερφή του, η οποία τον απομάκρυνε από τον άνδρα που είχε πέσει στο έδαφος. Ο δράστης σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει ξανά. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο νεαρός συνέχισε την καταδίωξη, όταν – όπως κατήγγειλε – ο άνδρας έβγαλε πιστόλι κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του και πυροβόλησε μία φορά προς τα δύο αδέλφια. Ο 19χρονος, έντρομος, έριξε την αδερφή του στο έδαφος για να την προστατεύσει, ενώ ο δράστης εξαφανίστηκε.

Ο Νικήστρατος είχε δηλώσει τότε, ότι δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον επιτιθέμενο και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του είχε κατονομάσει ως δράστη τον 54χρονο, ο οποίος σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία του αδελφού της. Η δίκη για εκείνο το αιματηρό περιστατικό έχει προσδιοριστεί να διεξαχθεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου. Ο Νικήστρατος, όμως, θα είναι ο μεγάλος απόντας — όχι μόνο από τη δικαστική αίθουσα, αλλά δυστυχώς και από τη ζωή.