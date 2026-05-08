Μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές στα κεντρικά γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, το D66, το βράδυ της Πέμπτης (7/5), ανέφερε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η αστυνομία ανέφερε, ότι ένας ύποπτος συνελήφθη μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στο γραφείο του κόμματος στο κέντρο της Χάγης λίγο μετά τις 9 μ.μ. τοπική ώρα (19:00 GMT). Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του D66, δήλωσε ότι μια βόμβα φτιαγμένη από πυροτεχνήματα είχε πεταχτεί μέσα από το γραμματοκιβώτιο στην μπροστινή πόρτα του κτιρίου, σε αυτό που χαρακτήρισε ως «μια δειλή πράξη εκφοβισμού».

Το κεντρώο, φιλοευρωπαϊκό κόμμα D66 κέρδισε πέρυσι τις εκλογές στην Ολλανδία σε μια απροσδόκητη νίκη επί του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας με επικεφαλής τον εθνικιστή Γκέερτ Βίλντερς. Τα κεντρικά γραφεία του υπέστησαν επίσης ζημιές κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας κατά της μετανάστευσης πέρυσι, όταν οι διαδηλωτές έσπασαν τα παράθυρα του κόμματος που πολλοί στην άκρα δεξιά θεωρούσαν ότι υπηρετεί μια προοδευτική ελίτ.