Νέα πρόκληση από την Άγκυρα ήρθε στο φως λίγες ώρες πριν από τη νέα συνάντηση που θα έχει αύριο το απόγευμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν, με την τουρκική πλευρά να διαμηνύει, ταυτόχρονα, πως δεν θα συζητήσει ξανά ομοσπονδιακή λύση καθώς, όπως διακινείται, το ψευδοκράτος έχει λάβει απόφαση για συζήτηση μοντέλου συνομοσπονδίας στη βάση της λεγόμενης κυριαρχικής ισότητας.

Με επιστολή της στον ΟΗΕ, η οποία φέρει ημερομηνία «28 Απριλίου 2026» και υπογράφεται από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, η Άγκυρα εμφανίζεται να διαμαρτύρεται για την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου για το φυσικό αέριο (31/3) μεταφέροντας προς τον οργανισμό έγγραφο του ψευδοκράτους όπου γίνεται λόγος για «άκυρη συμφωνία».

Σύμφωνα με τους ανυπόστατους ισχυρισμούς που διατυπώνονται, η συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ Λευκωσίας και Καϊρου παραβιάζει τα δικαιώματα των τουρκοκύπριων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην τρισέλιδη επιστολή (που εμπεριέχει το «γράμμα» από το ψευδοκράτος με ημερομηνία 22/4) «το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί του πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων εντός και γύρω από αυτό, αποτελούν κοινή ιδιοκτησία του τουρκοκυπριακού λαού».

Με βάση αυτό το σκεπτικό, «η συνεργασία οποιασδήποτε χώρας αποκλειστικά με την ελληνοκυπριακή πλευρά για ενδεχόμενη εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

Στην προκλητική επιστολή της γείτονος προς τον ΟΗΕ , επιπλέον αναφέρεται:

«Η εμπλοκή οποιασδήποτε χώρας, κόμματος ή ενεργειακής εταιρείας μόνο με την ελληνοκυπριακή πλευρά στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, ανάπτυξη, εμπορευματοποίηση ή πιθανή εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού. Οι φυσικοί πόροι εντός και γύρω από το νησί της Κύπρου ανήκουν και στους δύο λαούς του νησιού και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση και προς όφελος του τουρκοκυπριακού και του ελληνοκυπριακού λαού».

Σε άλλο σημείο παρακάτω η επιστολή του ψευδοκράτους, την οποία υπογράφει κατοχικός εκπρόσωπος, αναφέρει τα εξής:

«Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η «Συμφωνία-Πλαίσιο» που συνήφθη μεταξύ της ελληνοκυπριακής διοίκησης και της Αιγύπτου στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο της διάσκεψης “EGYPES 2026” που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, είναι άκυρη για την τουρκοκυπριακή πλευρά και αποτελεί μια ακόμη μονομερή προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένου γεγονότος σε αυτό το σημαντικό ζήτημα».

Ολοκληρώνοντας το προκλητικό σκεπτικό της, η Άγκυρα – μέσω ψευδοκράτους – καλεί σε διάλογο την Κυπριακή Δημοκρατία για τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους του νησιού, επαναφέροντας στο τραπέζι απόψεις που είχαν διατυπωθεί ξανά προ μηνών και υποστήριζαν την από κοινού εκμετάλλευση.

«Καλούμε την κυπριακή πλευρά να ξεκινήσει διάλογο με στόχο τη δημιουργία μηχανισμού συνεργασίας για τους φυσικούς πόρους στο νησί και γύρω από αυτό με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Μια πρωτοβουλία που ενθαρρύνεται από εσάς σε αυτό το πλαίσιο θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η συναίνεση και η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τους φυσικούς πόρους είναι απαραίτητες και ότι όλες οι πλευρές διατηρούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες στο νησί και γύρω από αυτό.

Θα έστελνε επίσης ένα θετικό μήνυμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη εάν οι επερχόμενες εκθέσεις σας σχετικά με την αποστολή καλών υπηρεσιών, καθώς και για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, παροτρύνουν ανοιχτά τις πλευρές να συνεργαστούν στον τομέα των υδρογονανθράκων και καλούν τη διεθνή κοινότητα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να δημιουργήσει το περιβάλλον που ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό το σημαντικό ζήτημα».

Με εμφανή την πρόθεσή της να προσδώσει νομιμοφάνεια ή και νομιμοποίηση στο ίδιο το ψευδοκράτος, σε μια στιγμή που η Άγκυρα και τα κατεχόμενα έχουν υπαναχωρήσει από το τραπέζι των άτυπων συνομιλιών για επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ενδιαφέρον θα έχει σε αυτό το σημείο και η αντίδραση – εφόσον υπάρξει – από πλευράς Αιγύπτου.

Ολόκληρη η επιστολή της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ εδώ.