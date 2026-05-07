Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε την ικανοποίησή του μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ ικανοποιητική» και «σημαντική» για τις δύο χώρες.

«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ πως η χώρα του παραμένει ανοικτή σε επενδύσεις, ιδιαίτερα για όσους ενδιαφέρονται για τον πλούσιο ορυκτό της τομέα. Τόνισε ότι η Βραζιλία επιδιώκει να ενισχύσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Τραμπ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή. «Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο πρόεδρος της Βραζιλίας αποκάλυψε ότι ενημέρωσε τον Τραμπ για την πρόθεσή του να μεσολαβήσει με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Όπως είπε, ο αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στην Κούβα.