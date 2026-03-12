Ο πρόεδρος της Βραζιλίας ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά από μέτρα που στοχεύουν στον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων, εξαιτίας των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, στις οποίες θα διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία.

Τα προσωρινά μέτρα περιλαμβάνουν τον μηδενισμό του ομοσπονδιακού φόρου στο ντίζελ και την ενίσχυση των ελέγχων για την «καταχρηστική» αύξηση των τιμών στα πρατήρια από τους διανομείς.

Δεδομένου ότι το ντίζελ χρησιμοποιείται από τα περισσότερα φορτηγά στη Βραζιλία, η αύξηση του φόρου μετακυλίεται συνήθως στο κόστος μεταφοράς και, τελικά, στις τιμές των προϊόντων – ιδιαίτερα των τροφίμων.

«Δεχόμαστε μια θυσία (…) ώστε να αποφύγουμε να φτάσουν οι συνέπειες αυτού του ανεύθυνου πολέμου στον βραζιλιάνικο λαό», δήλωσε ο Λούλα σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέγραψε σειρά διαταγμάτων. «Συνήθως οι φτωχότεροι, σε όλον τον κόσμο, υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες αυτών των πολέμων», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και δεν θα επηρεάσουν την πολιτική της δημόσιας εταιρείας πετρελαίου Petrobras, η οποία καθορίζει τις τιμές των καυσίμων στη χώρα. Όπως διευκρίνισε, η Petrobras δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, διαθέτει αυτάρκεια σε αργό πετρέλαιο – χάρη κυρίως στην παραγωγή της Petrobras – ωστόσο εξαρτάται από τις εισαγωγές για τα παράγωγα προϊόντα, όπως το ντίζελ.