Ένα πρωτοφανές επεισόδιο σημειώθηκε σε εκκλησία της Πάφου, όταν ιερέας και εν αργία επίσκοπος πιάστηκαν στα χέρια μέσα στον ναό του Αποστόλου Παύλου, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν και οι δύο στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.

Σύμφωνα με το philenews, ο ιερέας του ναού, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τον εν αργία επίσκοπο Τυχικό, μετέβη στην αστυνομία αμέσως μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Εκεί υπέβαλε γραπτή καταγγελία σε βάρος του κ. Τυχικού για πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο ιερέας εμφανίστηκε με το χέρι του δεμένο με επίδεσμο και συνοδευόταν από συγγενικά του πρόσωπα.

Λίγη ώρα αργότερα, στην Αστυνομική Διεύθυνση έφτασε και ο επίσκοπος Τυχικός, επίσης με συγγενείς στο πλευρό του. Ο μητροπολίτης τέως Πάφου εισήλθε στο κτίριο της αστυνομίας και σύμφωνα με πληροφορίες, υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταγγελία εις βάρος του. Υποστηρίζει δε, ότι όσα του αποδίδει ο ιερέας, είναι «μυθεύματα».

Το επεισόδιο κατά τη Θεία Λειτουργία

Όπως αποκάλυψε το philenews, το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου. Ο μητροπολίτης τέως Πάφου Τυχικός φέρεται να εισήλθε στην εκκλησία και να κατευθύνθηκε προς το ιερό, με σκοπό να συμμετάσχει στη λειτουργία.

Ο ιερέας του ναού τον πλησίασε, επισημαίνοντάς του ότι δεν έχει το δικαίωμα να τελέσει λειτουργία, καθώς τελεί σε αργία με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Του ζήτησε μάλιστα να αποχωρήσει, ώστε να μην προκληθεί περαιτέρω ένταση.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιερέα, ο κ. Τυχικός αντέδρασε στην υπόδειξη και ακολούθησε λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή μέσα στον ναό, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.