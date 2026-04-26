Ένα νέο περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένης σημειώθηκε στη Χαλκίδα, αυτή τη φορά στην περιοχή του Καράμπαμπα, με θύμα μια 76χρονη από την οποία ο επιτήδειος κατάφερε να αποσπάσει κοσμήματα μεγάλης χρηματικής και συναισθηματικής αξίας, συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:15 το πρωί. Ο δράστης που επέβαινε σε επιβατικό όχημα, προσέγγισε την ηλικιωμένη την ώρα που κινούνταν πεζή και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Με πειστικά επιχειρήματα και ψευδείς ισχυρισμούς, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ο επιτήδειος έπεισε τη γυναίκα να του παραδώσει τα κοσμήματα που φορούσε, τα οποία είχαν σημαντική οικονομική, αλλά και συναισθηματική αξία για την ίδια. Ο δράστης στη συνέχεια εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη λίγο αργότερα και μετέβη στην Αστυνομία για να υποβάλει μήνυση.

Οι αρχές αναζητούν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, με στρογγυλό πρόσωπο, κοντά μαύρα μαλλιά, λίγα γένια και ελαφρώς μελαμψή επιδερμίδα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και την ταυτοποίηση του οδηγού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να συλλέγει μαρτυρίες και υλικό από συστήματα ασφαλείας της περιοχής.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε αγνώστους που εμφανίζονται με επαγγελματικές ιδιότητες, όπως αυτή του «λογιστή» ή άλλων δημόσιων λειτουργών.