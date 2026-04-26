Αναστάτωση επικρατεί στην Άγρα της Λέσβου μετά την εξαφάνιση νεαρού κτηνοτρόφου 24 ετών, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το stonisi.gr, ο 24χρονος επικοινώνησε με τη μητέρα του γύρω στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία νέα επικοινωνία ή ένδειξη για το πού μπορεί να βρίσκεται.

Η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνιση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή, κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε μέσο και να λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα του νεαρού, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία, που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του.

Η αγωνία των συγγενών και των κατοίκων κορυφώνεται, καθώς όλοι ελπίζουν σε μια θετική έκβαση και στην ασφαλή επιστροφή του 24χρονου.