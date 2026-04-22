Αγωνία στην Κρήτη για την υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία παραμένει άφαντη από την Κυριακή 19 Απριλίου. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές χωρίς να ενημερώσει κανέναν για τον προορισμό της, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός, γεγονός που έχει περιπλέξει την έρευνα των αρχών.

Ο γιος της αγνοούμενης, Βαγγέλης Ροζάκης, αποκάλυψε ότι την ημέρα της εξαφάνισης η μητέρα του έστειλε για πρώτη φορά ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της. Όπως είπε, δεν είχε παρατηρήσει «ανησυχητικά σημάδια» στη σχέση της με τον 38χρονο πρώην σύντροφό της.

«Υπήρχαν τσακωμοί, αλλά όχι ανησυχητικά σημάδια»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Ροζάκης ανέφερε πως η σχέση της μητέρας του με τον πρώην σύντροφό της «είχε τις εντάσεις της». Όπως είπε, «υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος, πριν χωρίσουν, αλλά ανησυχητικά σημάδια δεν είχε παρατηρήσει». Σε ερώτηση αν θεωρεί πιθανή την εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «Μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Σε δηλώσεις του στο Action24, τόνισε ότι γνώριζαν ελάχιστα τον 38χρονο. «Ό,τι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν, πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως «προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα».

Το αυτοματοποιημένο μήνυμα και η εξαφάνιση

Η αδερφή του Βαγγέλη Ροζάκη βρήκε το πρωί της Κυριακής σημείωμα από τη μητέρα τους, στο οποίο ανέφερε ότι «θα πήγαινε μια βόλτα με το αυτοκίνητο και δεν θα αργούσε». Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το κινητό της έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα που έγραφε: «θα σε καλέσω αργότερα». Από τότε, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία.

«Ήταν η πρώτη φορά που η μητέρα μου έστειλε αυτοματοποιημένο μήνυμα», είπε ο κ. Ροζάκης, επισημαίνοντας ότι το γεγονός αυτό τους ανησύχησε ιδιαίτερα, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Το τελευταίο σήμα του κινητού

Σύμφωνα με τον γιο της αγνοούμενης, το κινητό της εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα «στο ενδιάμεσο του χωριού όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της μητέρας μου και στο δικό μας χωριό». Όπως είπε, η περιοχή αυτή δεν ήταν συχνός προορισμός για τη μητέρα του.

«Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί»

Ο κ. Ροζάκης τόνισε ότι μετά τον χωρισμό «η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί, ούτε ο πρώην σύντροφός της την είχε ενοχλήσει». Εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια της σχέσης υπήρχαν «οι φυσιολογικοί καβγάδες», αλλά τους τελευταίους τρεις μήνες δεν είχαν παρατηρηθεί προβλήματα.

Όπως ανέφερε, η ΕΜΑΚ επικοινώνησε μαζί του για να παραδώσει ένα ρούχο της μητέρας του, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες με τη βοήθεια σκύλων. «Ψάχνουμε ό,τι μπορούμε. Κάτι νεότερο από την ΕΛΑΣ δεν έχουμε. Οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή των Αθανάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει μαρτυρία ατόμου που να την έχει δει, ενώ ο ίδιος και ο αδελφός του «ενημέρωσαν περαστικούς και έδωσαν πινακίδες του οχήματος και πληροφορίες για τη μητέρα».

Τέλος, ανέφερε ότι η μητέρα του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά της τη Δευτέρα, παρότι είχε προγραμματισμένο δικαστήριο που αφορούσε το διαζύγιό της. «Δεν υπήρχε λόγος φόβου για να μην βρεθεί στο δικαστήριο», είπε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η μητέρα του είναι ζωντανή. «Δεν θέλουμε να σκεφτούμε το αρνητικό σενάριο», κατέληξε.