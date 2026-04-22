Κεφαλονιά – Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη μοιραία νύχτα που στοίχισε τη ζωή στη 19χρονη Μυρτώ, με τον σύντροφό της να χαρακτηρίζει την επικοινωνία τους εκείνο το βράδυ «τυπική».

Μιλώντας στον Ant1, ο νεαρός υποστήριξε ότι οι επαφές τους ήταν «τυπικές», όπως κάθε συνηθισμένη επικοινωνία ενός ζευγαριού. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν η Μυρτώ του είπε πως τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω “δεν σε είδα”, γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», πρόσθεσε.

Ο σύντροφος της 19χρονης εξήγησε επίσης ότι την είχε αφήσει μαζί με τη τρανς φίλη της, την Ολίβια, καθώς έφυγε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», δήλωσε, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από τη Μυρτώ να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», είπε χαρακτηριστικά.

Τα δύο πρόσωπα–κλειδιά στην έρευνα

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές περιμένουν τις καταθέσεις δύο προσώπων που ενδέχεται να ρίξουν φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας μέσα στο ξενοδοχείο της Κεφαλονιάς.

Η πρώτη είναι μια 18χρονη, η οποία αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Η μαρτυρία της θεωρείται κρίσιμη, καθώς βρισκόταν το βράδυ του περιστατικού μαζί με τον 22χρονο κατηγορούμενο στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου ήταν η Μυρτώ με τους άλλους δύο άνδρες.

Το δεύτερο πρόσωπο είναι μια παιδική φίλη της 19χρονης, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι η Μυρτώ είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές από τον 23χρονο. Η ίδια αναμένεται επίσης να καταθέσει στις αρχές για όσα γνωρίζει σχετικά με τις καταγγελλόμενες απειλές.