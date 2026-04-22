Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στη φετινή ΑΕΚ που είναι σημείο αναφοράς. Για παράδειγμα ο Γιόβιτς έχει βάλει 16 γκολ στο πρωτάθλημα και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο αυτής της επιτυχίας. Ο Στρακόσα από την άλλη, ο οποίος δεν έχει χάσει δευτερόλεπτο φέτος σε αυτή την τρομερή χρονιά που κάνει σε 28 αγώνες έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του 16 φορές.

Εχει αποκρούσει τρία πέναλτι (με Κηφισιά, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ), έχει κάνει την επέμβαση της χρονιάς στην Τρίπολη. Ωστόσο υπάρχουν δύο επιπλέον παίκτες, οι οποίοι έχουν προσφέρει επίσης τρομερά πράγματα στη φετινή πορεία της ΑΕΚ. Δεν θέλω να αδικήσω τον Ρέλβας, τον Μαρίν, τον Κοϊτά ή κάποιο άλλο παιδί, αλλά ο Ρότα και ο Πινέδα ειδικά στη φετινή ΑΕΚ είναι από άλλο πλανήτη.

Ο πρώτος είναι συγκλονιστικός. Εχει ήδη αγωνιστεί σε 43 ματς σε όλες τις διοργανώσεις (3.863’) χωρίς να υπάρχει μία αξιόλογη – αξιόπιστη back up επιλογή «πίσω» του. Στη συντριπτική πλειονότητα αυτών των αγώνων είναι από τους κορυφαίους παίκτες της ΑΕΚ. Αφήνω στην άκρη τις εφτά ασίστ που έχει δώσει. Τα έχει βάλει με τους καλύτερους εξτρέμ των αντιπάλων ομάδων και έχει καταφέρει να τους εξαφανίσει. Στο τελευταίο ματς στο Φάληρο «έσβησε» τον Ποντένσε. Την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν επέτρεψε στον Τάισον να απειλήσει και στη συνέχεια έβαλε στην «τσέπη» του και τον Κωνσταντέλια.

Οσο για τον δεύτερο τα πολλά λόγια είναι «φτώχεια». Ο Μεξικανός έχει 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (3.559’), πέντε γκολ και πέντε ασίστ, συν την επιπλέον ταλαιπωρία που του προκαλούν οι κλήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και όμως είναι πάντα εκεί! Ο Ρότα κατηγορήθηκε και στοχοποιήθηκε από αλήτες και ψεύτες στην περσινή ήττα από τον Ολυμπιακό.

Με τον Πινέδα, όταν το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ανοίξει το θέμα της μεταγραφής – επιστροφής του στο Μεξικό, υπήρξαν τυπάκια που έπαιξαν πολύ «βρώμικο» παιχνίδι για να κάνουν χατίρια. Αμφότεροι όμως, απέδειξαν ότι δεν έπαιξαν ποτέ με τη φανέλα που φοράνε, αλλά ούτε με τον κόσμο της ομάδας. Ακόμα και όταν δεν ήταν στα καλύτερά τους…