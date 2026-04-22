Η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών παίρνει ολοένα και πιο δραματική τροπή, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο που ίσως κρύβει τις απαντήσεις. Η περιοχή ανάμεσα στις Αρχάνες και τον οικισμό Αθάνατοι αναδεικνύεται σε κομβικό πεδίο ερευνών, καθώς εκεί εντοπίζονται τα τελευταία ίχνη της 43χρονης γυναίκας.

Το σήμα από το κινητό της εξέπεμψε για τελευταία φορά σε αυτό το δύσβατο σημείο με τους απόκρημνους γκρεμούς, ενώ στην ίδια περιοχή καταγράφηκε από κάμερες ένα λευκό αυτοκίνητο μάρκας Honda, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση των αρχών ότι κάτι καθοριστικό συνέβη εκεί.

Την ίδια ώρα, η αυτοκτονία του 40χρονου – πρώην συντρόφου της λίγες ώρες μετά την πολύωρη κατάθεσή του – αντιμετωπίζεται πλέον ως κρίκος της ίδιας αλυσίδας.

Αστυνομικές πηγές θεωρούν πως η χρονική σύμπτωση δεν είναι τυχαία και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο άμεσης σύνδεσης με την εξαφάνιση της γυναίκας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής – ημέρα της εξαφάνισης. Ο 40χρονος εμφανίστηκε σε καφετέρια κοντά στην περιοχή των Αθανάτων σε κατάσταση έντονης ταραχής, ζητώντας να του καλέσουν ταξί. Έφερε εμφανείς αμυχές σε πρόσωπο και χέρια, τις οποίες απέδωσε σε τροχαίο με μηχανάκι. Ωστόσο, οι αρχές επανεξετάζουν πλέον αυτή την εκδοχή, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα τραύματα να προέρχονται από διαφορετικό συμβάν.

Τα ερωτήματα πληθαίνουν: συναντήθηκαν οι δύο εκεί όπου χάνονται τα ίχνη της 43χρονης; Συνέβη κάτι που οδήγησε σε μια αλυσιδωτή εξέλιξη γεγονότων;

Κλειδί για την υπόθεση θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο του 40χρονου, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Παραμένει, ωστόσο, κλειδωμένο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναμένουν εισαγγελική εντολή για την άρση του απορρήτου και την ανάλυση των επικοινωνιών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε επαφή μεταξύ των δύο το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι είχε χωρίσει περίπου δύο μήνες πριν, έπειτα από μια σχέση ενός έτους που χαρακτηριζόταν από εντάσεις και έντονη ζήλια, κυρίως από την πλευρά του 40χρονου.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην περιοχή-κλειδί, που ίσως κρύβει την αλήθεια πίσω από μια υπόθεση γεμάτη αγωνία για την οικογένεια της 43χρονης.