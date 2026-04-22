Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην Ηγουμενίτσα, στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Καρτερίου. Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, οι οδηγοί εγκλωβίστηκαν μέσα στα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας με πέντε πυροσβέστες, καθώς και όχημα της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων.

Παράλληλα, στο σημείο του θανατηφόρου τροχαίου έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ηγουμενίτσα: Τραυματισμένη η σύζυγος του θύματος

Ο 75χρονος οδηγός του ενός οχήματος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, η 78χρονη συνοδηγός του, σύζυγος του άτυχου άνδρα, είχε καταφέρει να εξέλθει από το αυτοκίνητο με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 56 ετών, ανασύρθηκε τραυματισμένος και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου στην Ηγουμενίτσα ερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ..