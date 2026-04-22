Πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ ή 1,7% του ΑΕΠ, εμφάνισε η Γενική Κυβέρνηση πέρυσι (σύμφωνα με το ESA 2010), όπως προκύπτει από τα δημοσιονομικά στοιχεία που κοινοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της πρώτης κοινοποίησης στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2026.

Αυτό, «μεταφράζεται» σε πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, ή 12,13 δισ. ευρώ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, το ΑΕΠ πέρυσι ανήλθε σε 248,354 δισ. ευρώ από 236,736 δισ. ευρώ το 2024.

Ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025, εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ (146,1% του ΑΕΠ). Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2026 και του Οκτωβρίου 2025, υπήρξε επί τα βελτίω αναθεώρηση του πλεονάσματος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα

Ειδικότερα, το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε το 2025 στα 12,13 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 4,9% του ΑΕΠ, από 11,41 δισ. ευρώ ή 4,8% του ΑΕΠ το 2024 .

Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, με στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προβλέπεται παράταση της επιδότησης ύψους 0,20 ευρώ ανά λίτρο στην αντλία για το ντίζελ κίνησης έως τον Ιούνιο, καθώς και νέος κύκλος του προγράμματος Fuel Pass.

Παράλληλα, εξετάζεται η επέκταση της επιχορήγησης κατά 15% για την αγορά λιπασμάτων, στο πλαίσιο στήριξης του αγροτικού τομέα.

Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η ενίσχυση της ετήσιας οικονομικής παροχής των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους με διεύρυνση των δικαιούχων, αλλά και η επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο για κύρια και φοιτητική κατοικία, με το ποσό να φτάνει έως τα 900 ευρώ και να καλύπτει περισσότερους δικαιούχους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πακέτο περιλαμβάνονται και επιπλέον «μέτρα έκπληξη», τα οποία θα εξειδικευτούν με τις επίσημες ανακοινώσεις.