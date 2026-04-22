Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο, με την ονομασία «AccelerateEU», στοχεύει στη θωράκιση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και στη διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ελλείψεις και ανισορροπίες στην τροφοδοσία.

«Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και τις κρίσεις του αύριο. Η στρατηγική μας AccelerateEU θα προσφέρει τόσο άμεσα όσο και πιο διαρθρωτικά μέτρα ανακούφισης στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «πρέπει να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε εγχώριες, καθαρές μορφές ενέργειας. Αυτό θα μας προσφέρει ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια, και θα σημαίνει ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση να αντέξουμε τις γεωπολιτικές αναταραχές».

Τα βασικά μέτρα του σχεδίου AccelerateEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια δέσμη ενεργειών για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης:

– Βελτιστοποίηση της διανομής καυσίμων αεροσκαφών μεταξύ των κρατών-μελών, για την αποφυγή ελλείψεων.

– Αναθεώρηση του νόμου για τα αποθέματα πετρελαίου, με στόχο την αύξηση των υποχρεωτικών αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών.

– Καταγραφή της ευρωπαϊκής δυναμικότητας διύλισης και υιοθέτηση μέτρων για τη μέγιστη αξιοποίησή της.

– Συντονισμός του ανεφοδιασμού των χωρών σε φυσικό αέριο, ώστε να αποτραπούν οι ταυτόχρονες αγορές που οδηγούν σε αύξηση τιμών.

– Εισαγωγή φορολογικών αλλαγών που θα διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια φορολογείται σε χαμηλότερο επίπεδο από το φυσικό αέριο.

Το πακέτο AccelerateEU εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για ενεργειακή ασφάλεια και βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας τη θέση της Ευρώπης απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις.