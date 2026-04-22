Επτά άτομα, ηλικίας από 13 έως 32 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς για απόπειρα ληστείας σε βάρος 17χρονου μέσα σε λεωφορείο στην πλατεία Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21.04.2026), όταν οι επτά δράστες φέρεται να πλησίασαν τον ανήλικο επιβάτη με σκοπό να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο.

Μετά την καταγγελία του 17χρονου, η ΕΛΑΣ εξαπέλυσε επιχείρηση εντοπισμού των δραστών. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ταυτοποιήσουν και να τους συλλάβουν σε περιοχή της δυτικής Αττικής.

Πρόκειται για Ρομά ηλικίας από 13 έως 32 χρόνων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι απείλησαν και επιτέθηκαν στον ανήλικο για να του αφαιρέσουν το κινητό και τα χρήματα που είχε στην κατοχή του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.