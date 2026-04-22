Οι πολυσυζητημένες αλλαγές στη Formula1, που έφεραν πολύ γκρίνια στους περισσότερους πιλότους και λίγα χαμόγελα στους κερδισμένους συζητήθηκαν χθες σε ένα προγραμματισμένο διαδικτυακό μίτινγκ ανάμεσα στις ομάδες και την FIA. Μάλιστα, οι βελτιώσεις αφορούν την υβριδική τεχνολογία που έχει φέρει τα πάνω κάτω στην οδήγηση των πιλότων, που όπως αναφέρουν έχουν χάσει τον μπούσουλα τους από την αρχή της χρονιάς. Το πρώτο που θα γίνει είναι η μείωση της υπερβολικής ανάκτησης ενέργειας και η ενθάρρυνση μιας πιο σταθερής οδήγησης. Επίσης, ο αριθμός των αγώνων όπου μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά χαμηλότερα όρια ενέργειας αυξήθηκε από οκτώ σε 12.

Ακόμη η μέγιστη διαθέσιμη ισχύς μέσω του Boost σε συνθήκες αγώνα περιορίζεται πλέον στα +150 kW. Και τέλος, αυξάνεται η θερμοκρασία των κουβερτών ελαστικών μετά τα παράπονα των οδηγών, ώστε να βελτιωθεί το κράτημα και η επίδοση σε βρεγμένο οδόστρωμα. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το γκραν πρι στο Μαιάμι και μετά.