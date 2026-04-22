Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποκάλυψε ότι στα παιδικά του χρόνια υπήρξε γείτονας με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, μιλώντας στην εκπομπή του Action24. Ο γνωστός κωμικός ανέφερε ότι είχαν μάλιστα παρακολουθήσει μαζί τον ιστορικό τελικό του Ευρωμπάσκετ του 1987.

«Ήρθαν οι γονείς μου από το χωριό, εγώ γεννήθηκα εδώ και μέναμε στο Περιστέρι. Στο διπλανό σπίτι έμενε ένα ζευγάρι, ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη, οι οποίοι μας βοηθούσαν, μας έφερναν φαγητό. Και η μητέρα μου πολλές φορές με άφηνε στη Σόφη. Μια μέρα ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη», είπε χαρακτηριστικά ο Τσουβέλας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ρωχάμης. Μιλάω σοβαρά. Μέναμε μεσοτοιχία και με άφηνε η οικογένειά μου με τον Βαγγέλη Ρωχάμη και τη Σόφη. Τον τελικό του 1987 τον είδα με τον Βαγγέλη Ρωχάμη, ήμουν έξι ετών».

Η αποκάλυψη του κωμικού προκάλεσε εντύπωση, καθώς συνδέει μια παιδική ανάμνηση με μια εμβληματική φυσιογνωμία της εποχής, σε μια αφήγηση που συνδυάζει χιούμορ και νοσταλγία.