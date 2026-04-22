Η Ευρώπη και η Αμερική παραμένουν αλληλένδετες, καθώς η ασφάλεια και η ευημερία τους εξαρτώνται από τη διατήρηση στενών δεσμών. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά την έναρξη του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο διεξάγεται στους Δελφούς από τις 22 έως τις 25 Απριλίου.

Ο κ. Τασούλας τόνισε πως ο κόσμος διέρχεται περίοδο βαθιών μετασχηματισμών, με τις κρίσεις στη γεωπολιτική, την οικονομία, την ενέργεια, την τεχνολογία και το κλίμα να αλληλεπιδρούν δυναμικά. Υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος κατακερματισμού της Δύσης πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο.

Αναφερόμενος στις ωμές παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών της διεθνούς έννομης τάξης, ακόμη και από μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προειδοποίησε ότι, αν και δεν αλλάζουν τυπικά το διεθνές δίκαιο, αποδυναμώνουν τα θεμέλια της διεθνούς τάξης που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ανάγκη μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε πως η τάση αυτή πρέπει να αναστραφεί άμεσα, με μεταρρύθμιση – όχι κατάργηση – του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ώστε να αντανακλά τις ισορροπίες του 21ου αιώνα και να επιτελεί αποτελεσματικά την αποστολή του για διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες ειρήνευσης και θεωρεί πως η κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και στον Λίβανο αποτελεί πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση. Επισήμανε επίσης τη σημασία ειρηνικής επίλυσης του Παλαιστινιακού στη βάση των δύο κρατών, όπως προβλέπουν οι αποφάσεις του ΟΗΕ, ενώ υποστήριξε την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού Συνολικού Σχεδίου για τη Γάζα.

Ανατολική Μεσόγειος και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερότητα και συνεργασία με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας. «Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση διαφορών και στην προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας μέσω καλόπιστου διαλόγου», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτό προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Αναφερόμενος στο θέμα του Φόρουμ, «Το Σοκ του Νέου», υπογράμμισε πως πρόκειται για πρόσκληση δράσης: «Μας καλεί να επανεξετάσουμε τις βεβαιότητές μας, να ενισχύσουμε τους θεσμούς μας και να επενδύσουμε στην πολυμέρεια και στη συνεργασία».

Οι παρεμβάσεις των διεθνών ηγετών

Στο βήμα τον διαδέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει τις δικές της δυνάμεις. «Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι μια οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο», είπε, τονίζοντας τη σημασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.

Ο κ. Karis επεσήμανε ότι η επένδυση στους ανθρώπους είναι σημαντικότερη από τις υποδομές, καθώς ενισχύει την παραγωγικότητα. Τόνισε ότι η Ευρώπη μπορεί να ξεχωρίσει ως τόπος που προσελκύει ταλέντα και αναπτύσσεται μέσω έξυπνης επιχειρηματικότητας και συνεργασίας.

Ακολούθησε ο λόγος της Α.Ε.Α. Πρίγκιπα του Μονακό Αλβέρτου Β΄, ο οποίος στάθηκε στη σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Ανέφερε ότι το ίδρυμά του δημιούργησε το 2023 το Reocean Fund, επενδυτικό ταμείο κοινωνικού αντικτύπου που έχει ήδη κινητοποιήσει 80 εκατ. ευρώ, συνδυάζοντας οικονομική απόδοση και προστασία των ωκεανών.

Η παγκόσμια οικονομία και οι προοπτικές της Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή δοκιμάζει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα επιβαρυνθεί κατά 0,8%. Επισήμανε ότι μια παρατεταμένη κρίση μπορεί να αυξήσει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι οι μετασχηματιστικές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αλλάξουν την πορεία, εφόσον υπάρξουν επενδύσεις και μείωση γραφειοκρατίας. Για την Ελλάδα σημείωσε ότι εισέρχεται σε αυτή την περίοδο από θέση σχετικής ισχύος, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μείωση του δημοσίου χρέους, αν και δεν μένει ανεπηρέαστη από τις παγκόσμιες αναταράξεις.

Η ευρωπαϊκή προοπτική και το μήνυμα των Δελφών

Ο Herman Van Rompuy, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε ότι το βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» αποτελεί γέφυρα ενότητας και υπογράμμισε πως η ΕΕ πρέπει να ακολουθήσει την ηθική της πυξίδα. Ο Σταύρος Ανδρεάδης επισήμανε ότι το βραβείο στοχεύει να υψώσει μια ευρωπαϊκή φωνή για αξίες και ηθική.

Ο Παναγιώτης Ροϊλός τόνισε τη σημασία του δελφικού παραγγέλματος «γνώθι σαυτόν», ενώ ο Φάνης Σπανός παρομοίασε το Φόρουμ με το αρχαίο μαντείο, ως χώρο αναζήτησης σοφίας. Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Παναγιώτης Ταγκαλής υπογράμμισαν τη σημασία του Φόρουμ για την κατανόηση των αλλαγών και το θετικό του αποτύπωμα στην περιοχή.

Κλείνοντας, ο Συμεών Γ. Τσομώκος, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπογράμμισε ότι ο ρόλος του ουσιαστικού διαλόγου είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Κάλεσε τους συμμετέχοντες να στείλουν μήνυμα ότι η αβεβαιότητα μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία, η πρόκληση σε πρόοδο και η αλλαγή σε δύναμη κοινής δράσης.